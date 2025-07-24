Hasta haliyle veda konserini verip bu dünyadan göçtü… Büyük bir serveti vardı... Şöhretini reddedip kaçan kızı mirastan aslan payını aldı!

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Yine de ölümüne yaklaştığı son yıllarında hep “Ailem benim için her şeydir” dedi ve bu dünyadan ayrılmadan önce yazdığı vasiyetiyle de bunu kanıtlamış oldu.

SON KONSERİNİ VERİP BU DÜNYAYA VEDA ETMİŞTİ

22 Temmuz Salı günü, 76 yaşında Parkinson hastalığıyla uzun bir mücadelenin ardından hayatını kaybeden Karanlıklar Prensi Ozzy Osbourne’un tahmini 220 milyon dolarlık servetini nasıl dağıtacağını ölmeden çok önce hazırladığı vasiyetiyle belirlediği iddia edildi.

Ozzy Osbourne artık ayakta bile durmayacak hale gelmesine rağmen hayranlarına bir veda konseri verdi ve bu konserden 17 gün sonra hayatını kaybetti

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Efsane şarkıcının servetinin büyük kısmı, 72 yaşındaki eşi Sharon ve beş çocuğuna kalacak.

VASİYETİNİ YILLAR ÖNCE YAZMIŞ

Ozzy Osbourne’un yılar önce hazırladığı söylenen vasiyeti eşi Sharon'a mirastan ömür boyu pay bırakıyor ve onun da vefatı halinde kalan varlıkların üç çocuğu arasında eşit olarak paylaşılmasını bildiriyor.

Ardında 220 milyon dolarlık bir servet bırakan efsane şarkıcının her şeyi eşine ve çocuklarına kaldı

Efsane ismin yıllar yılı herkesten saklanarak yaşayan ve ailesinin ününü reddeden 42 yaşındaki en büyük kızı Aimee de 40 yaşındaki kız kardeşi Kelly ve 39 yaşındaki erkek kardeşi Jack ile birlikte kalan mirasın üçte birini alacak.

Ozzy Osbourne devasa servetini müziğinin telif hakları ABD ve İngiltere’deki mülkleri ve çeşitli ticari girişimleri sayesinde kazandı.

Ozzy Osbourne'un 42 yaşındaki "kayıp" kızı Aimee babasının mirasından payını aldı

BABASININ ŞÖHRETİNDEN HEP KAÇMIŞTI... "KAYIP" KIZINA DA HAK ETTİĞİ PAYI VERDİ

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2 Eylül 1983'te Londra'da doğan Aimee Rachel Osbourne, onlarca yıldır ailesinin şöhretinden kaçarak yaşamıştı.

Kameralardan kaçmak için 16 yaşında evden ayrılan Aimee Osbourne, kendi yolunu izledi ve o da babası gibi müzikle uğraşsa da ailesinin adından faydalanmaya çalışmadı.

Aimee Osbourne babasının şöhretini hiç istemedi, ailesinden kaçtı ve onlarla birlikte hiçbir projede yer almayarak kendine başka bir hayat yolu çizdi

Ozzy Osbourne vasiyetini hazırlarken kamuoyundaki görüntüleri nasıl olursa olsun hiçbir çocuğunun vasiyetinden çıkarılmayacağı konusunda kararlıydı.

Ozzy, servetini onlarca yıllık müzikal başarısıyla elde etti. Önce efsanevi Black Sabbath grubu ve ardından da tek başına yaptığı toplam 13 albümü vardı.

Ozzy Osbourne'un en tanınmış çocuğu kızı Kelly'ydi... Ailesiyle birlikte ekrana geldiği reality şovla tanınan Kelly kendi de yıllar içinde ünlü bir isim haline geldi

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Bununla kalmayıp Ozzfest müzik festivalini başlattı ve ürün satışlarında 50 milyon doları aşan ilk heavy metal sanatçısı oldu.

AİLESİNİ DE KENDİSİ GİBİ ÜNLÜ YAPTI

Yıllar yılı tuhaf sahne şovları yapan, uyuşturucu kullanan ve toplum tarafından kabul görmeyen bir hayat yaşayan ünlü şarkıcı aile bireyleriyle gündelik hayatlarını ekrana taşıyan “The Osbournes” adında bir reality şovla da televizyonlara konuk olmuştu.

Kelly Osbourne iki yıl önce anne olmuştu... Sevgilisi, Slipknot grubundan Sid Wilson ona Ozzy'nin veda konserinin ardından böyle evlenme teklif etti

Yukarıda bahsedilen imajını yıkan, tam bir aile babası olarak gözüktüğü bu şovla da servetine servet katan Ozzy Osbourne büyük kızı Aimee dışında kalan çocuklarını, özellikle de diğer kızı Kelly’yi bu sayede ünlü yaptı.

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Sharon Osbourne ailesinden kaçan ve onların şöhretini istemeyen kızları için 2018'de "Bu fikirden nefret ediyordu; bu onu dehşete düşürüyordu. Ve böylece 16 yaşında evden ayrıldı ve bunu yaptığı her gün için pişmanım” demişti.

Kaynaklar, bu hamlenin onu yabancı statüsüne düşürmüş olabileceğini, ancak mirasını etkilemeyeceğini söylüyor.

Efsane şarkıcı ömrünün son yıllarını hep kalabalık ailesiyle, çocukları ve torunlarıyla geçirdi

HASTAYKEN ONA BAKAN KARISI HER ŞEYİ TAKİP EDECEK

Ozzy Osbourne’un vasiyetine göre karısı Sharon ve iki çocuğu Kelly ve Jack mirastan sorumlu isimler olacak.

Kelly Osbourne mirasın bir kısmını miras alacak ve Hancock Park'taki ev onun olacak, Jack Osbourne ise Kaliforniya'daki yerleşkeyi ve babasının müziğinin yayın haklarından pay alacak.

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Aimee'nin vasiyette ayrı olarak yer aldığı ve 50 yaşına gelene kadar üç aylık ödemeler şeklinde yapılandırılmış bir paradan payını alacağı ve bu tarihten sonra miras hakkının tamamına kavuşacağı ortaya çıktı.

Efsane ismin vasiyetini uzun yıllardır evli olduğu, aldattığı ancak onu hastalığı boyunca hiç yalnız bırakmayan eşi Sharon'la birlikte hazırladığı söyleniyor

Ozzy Osbourne’un “çok büyük bir hataydı” diye andığı ilk evliliğinden de iki yetişkin çocuğu var. Bir de bu ilk eşinin bir başkasından doğurduğu çocuğu evlat edinen efsane şarkıcının bu çocuklarına ne bıraktığı ise bilinmiyor.

ÖDENMEMİŞ VERGİ BORÇLARI VAR

Tüm bu servet bir yana Osbourne ömrünün son yıllarında vergi sorunlarıyla boğuşuyordu ve söylenenlere göre ölürken ardında en az 5 milyon dolarlık bir vergi borcu bıraktı.

Ozzy Osbourne veda konserinden elde edilen 190 milyon doların hepsini Parkinson araştırmalarına ve hayır kurumlarına bağışladı

VEDA KONSERİNİN TÜM GELİRİNİ BAĞIŞLAMIŞTI

Efsane ismin hastalığına rağmen verdiği veda konseri de aslında rekor bir gelir elde etti ve tahmini olarak bilet satışlarından 190 milyon dolar kazanıldı.

Ancak Ozzy Osbourne daha önce de açıkladığı gibi bu büyük parayı Parkinson araştırmalarına, Birmingham Çocuk Hastanesi'ne, Cure Parkinson's derneğine bağışladı ve tek bir kuruş bile almadı.