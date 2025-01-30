Hasan'ın geri dönüşü olmayan kararı... Mehmet Günsür diziden ayrılıyor mu?

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VAHİDE’NİN SIRRI NE?

Başak Angigün’ün kendi hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı dizide acılarına acı eklenen Zuhal pes etmedi. Aysel kızı Aslı’yla birlikte Vahide’nin yanına yerleşti. Vahide’nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük sırrını keşfetti. Odada bulduğu bir defterde “Yüzünü göremediğim hiç tanışamadığım kızıma, Vahide” notu “Vahide’nin bir kızı mı var?” sorusunu akıllara getirdi.

ZUHAL, NAZAN’LA YÜZLEŞTİ!

BKM imzalı dizide Zuhal, Nazan’ı cezaevinde ziyaret etti ve “Senin ailenden birini çocuklarımın yanında görürsem, Hasan’a bir şey olursa seni öldürürüm” diyerek tehdit etti. Nazan korkusuzca Zuhal’e meydan okudu.

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BURAK BABASINA HESAP SORDU

Duygusal anların yaşandığı dizide Burak, babasının iş yerine gitti. “Bize neden yalan söyledin, Güneş’i tanıdığını neden sakladın?” diyerek hesap sordu. Hasan onu tanımadığını söylerken, Güneş’in annesi Sevinç’in telefonlarının ve gönderdiği hediyenin Hasan’ı rahatsız etmesi izleyiciyi ‘Hasan’la Sevinç’in bağlantısı ne?’ sorusuyla meraklandırdı.

TETİĞİ ÇEKEN HASAN MI?

Dizinin finalinde ise yeni yıla yalnız ve efkarlı giren Hasan silahı eline aldı. Aile fotoğraflarına bakıp onlara yaşattıklarından dolayı pişmanlık duydu. Silahı başına dayadığı anlarda Nazan da Rıza’nın karısı tarafından kaçırıldı ve kafasına silah dayandı. Tetiği kim çekti? Duyulan silah sesiyle Hasan mı kendini vurdu, yoksa Nazan mı vuruldu?

DİZİYE SÜRPRİZ İSİM

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Dizinin bölüm arkası tanıtımında sürpriz bir isim yer aldı. Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, Annem Ankara kadrosuna dahil oluyor. ‘Sevinç’ karakteriyle 9.bölüm itibariyle Annem Ankara’da izleyici karşısına çıkacak olan Bilgin’in dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.

Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

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Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.