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Hasan'dan büyük itiraf: Güneş benim kızım!

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#Kanal D#Annem Ankara#Mehmet Günsür
Hasandan büyük itiraf: Güneş benim kızım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 12:27

Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizide Hasan (Mehmet Günsür) zor bir yol ayrımının tam ortasında kaldı. Geçmişin sırlarını omzunda taşıyan Hasan, dört bir yandan köşeye sıkıştırıldı. Belçim Bilgin, Sevinç karakteriyle dahil olduğu dizide oyunculuğuyla övgü topladı. Dizinin yeni tanıtımı çok ses getirdi. Sürekli dibe batan Hasan, tanıtımda Zuhal'e, Güneş'in kendi kızı olduğunu itiraf etti. Peki Zuhal'in bu kez tepkisi ne olacak?

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VAHİDE KÖŞEYE SIKIŞTI

Heyecan dolu tanıtımda Aysel, Vahide'nin doğmamış kızı için yazdığı defteri bulunca Vahide'yi köşeye sıkıştırdı.  Yıllar önce hamile kaldığını ablası Aysel’e anlatan Vahide’nin Hasan’ın adını söylemesi “Hasan’la Vahide’nin bir kızı mı var?” sorusunu akıllara getirdi. Gerçeği yıllarca sakladıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Vahide, şimdi ne yapacak?

Hasandan büyük itiraf: Güneş benim kızım

HASAN’DAN BÜYÜK İTİRAF

Ailesini geri kazanmak için çabalarken sürekli dibe batan Hasan, Zuhal'e, “Burak’ın sınıfına yeni bir kız geldi, adı Güneş, nasıl olsa bir gün öğreneceksin, Güneş benim kızım” diyerek itirafta bulundu. Peki Zuhal'in bu kez tepkisi ne olacak? Zuhal Hasan’ı affedebilecek mi?

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Hasandan büyük itiraf: Güneş benim kızım

Annem Ankara çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!

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