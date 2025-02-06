Hasan'dan büyük itiraf: Güneş benim kızım!

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VAHİDE KÖŞEYE SIKIŞTI

Heyecan dolu tanıtımda Aysel, Vahide'nin doğmamış kızı için yazdığı defteri bulunca Vahide'yi köşeye sıkıştırdı. Yıllar önce hamile kaldığını ablası Aysel’e anlatan Vahide’nin Hasan’ın adını söylemesi “Hasan’la Vahide’nin bir kızı mı var?” sorusunu akıllara getirdi. Gerçeği yıllarca sakladıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Vahide, şimdi ne yapacak?

HASAN’DAN BÜYÜK İTİRAF

Ailesini geri kazanmak için çabalarken sürekli dibe batan Hasan, Zuhal'e, “Burak’ın sınıfına yeni bir kız geldi, adı Güneş, nasıl olsa bir gün öğreneceksin, Güneş benim kızım” diyerek itirafta bulundu. Peki Zuhal'in bu kez tepkisi ne olacak? Zuhal Hasan’ı affedebilecek mi?

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Annem Ankara çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!