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KARDEŞLER ARASI GERİLİM

Güçlü, hırslı ve otoriter kişiliğiyle öne çıkan Hasan, çocukluğundan beri hayalini kurduğu ağalığa ulaşmak için her yolu mübah gören bir adam. Ailesini koruma ve daha iyi bir konuma taşıma arzusuyla başlayan mücadelesi, zamanla yerini güç ve iktidar tutkusuna bırakıyor. Kardeşi Osman ile yaşayacağı gerilimler ise Hasan’ın karakterindeki çatışmaları daha da görünür kılacak.

“BEN OLSAYDIM NE YAPARDIM?”

Canlandırdığı Hasan karakteriyle seyirciyi farklı duygular arasında bırakmaya hazırlanan Yüzgüleç, “Diziyi izledikten sonra izleyicinin aklında tek bir soru kalmasını isterim; ben olsaydım ne yapardım?” sözleriyle seyirciyi yalnızca bir hikâyeye ortak etmeyi değil, karakterler üzerine düşünmeye davet etti.

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KARDEŞLİĞİ SINAYAN AŞK

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden, Sema Ergenekon imzasıyla televizyona uyarlanan Susuz Yaz'ın hikâyesi, 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'nde geçiyor. Osman'ın (Mert Ramazan Demir) Bahar'a (Lizge Cömert) duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor. Sevdiği kadınla yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman'ın karşısına, Hasan'ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) gizli planları çıkıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle büyüyen anlaşmazlıklar ise zamanla iki kardeşin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecek olaylara dönüşüyor.

GÜÇLÜ KADRO

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Susuz Yaz’ın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor. Dizide Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’e; Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Saldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zabcı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) eşlik ediyor.

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1 ARALIK SALI KANAL D’DE

Ay Yapım imzalı Susuz Yaz, 1 Aralık Salı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.