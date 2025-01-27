Hasan intihar mı ediyor?

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“SEN AİLE OLMAK İSTEMEDİN HASAN!”

‘Annem Ankara’nın tanıtımında ‘Zuhal’in Hasan’a söylediği “Aile olmayı beceremiyorum diyordun ya, sen aile olmak istemedin” sözleriyle Zuhal’in Nazan’a hapishaneye gidip gözdağı vermesi yaşanacaklara dair merak konusu oldu.

DİDEM İNSELEL KADROYA DAHİL OLDU!

Annem Ankara’nın kadrosuna başarılı oyuncu Didem İnselel dahil oldu. İnselel dizide ‘Gürel Koralp’ karakterine hayat verecek. Ayakları yere sağlam basan bir kadın olan Gürel, yaşadıklarına rağmen kocası Rıza’nın her zaman yanında olmuştur. Halının altına süpürdüğü sırlar ise Gürel’in aynı zamanda en büyük mücadelesi olur.

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GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor. Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.