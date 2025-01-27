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Hasan intihar mı ediyor?

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#Annem Ankara#Kanal D#Bergüzar Korel
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 15:11

Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara, yeni tanıtımıyla nefesleri kesti. Başrollerini Bergüzar Korel (Zuhal) ile Mehmet Günsür’ün (Hasan) paylaştığı BKM imzalı dizide yeni bölüm için heyecan dorukta... Zuhal’den büyük tepki gören Hasan, aile fotoğraflarına bakıp onlara yaşattıklarından dolayı pişmanlık duyar. Ahmet Kaya’nın ‘İçimde Ölen Biri’ şarkısı ile ekrana gelen tanıtım, “Hasan intihar mı ediyor?” sorusunu akıllara getirdi. Fragmanda aynı anlarda Nazan’ın da kafasına silah doğrultulur. Peki patlayan silah kimi vurdu?

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“SEN AİLE OLMAK İSTEMEDİN HASAN!”

 ‘Annem Ankara’nın tanıtımında ‘Zuhal’in Hasan’a söylediği “Aile olmayı beceremiyorum diyordun ya, sen aile olmak istemedin” sözleriyle Zuhal’in Nazan’a hapishaneye gidip gözdağı vermesi yaşanacaklara dair merak konusu oldu.

Hasan intihar mı ediyor

DİDEM İNSELEL KADROYA DAHİL OLDU!

Annem Ankara’nın kadrosuna başarılı oyuncu Didem İnselel dahil oldu. İnselel dizide ‘Gürel Koralp’ karakterine hayat verecek. Ayakları yere sağlam basan bir kadın olan Gürel, yaşadıklarına rağmen kocası Rıza’nın her zaman yanında olmuştur. Halının altına süpürdüğü sırlar ise Gürel’in aynı zamanda en büyük mücadelesi olur.

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Hasan intihar mı ediyor

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

Hasan intihar mı ediyor

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal  Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor. Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

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#Annem Ankara#Kanal D#Bergüzar Korel

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