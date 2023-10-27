Hasan Denizyaran: İzleyici doğru yolu bulacağımı söylüyordu

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◊ “Arka Sokaklar” ekibine dahil oldunuz. Uzun soluklu bir dizide yer almak size nasıl hissettiriyor?

- Güzel bir duygu. Yılların getirdiği bir düzen var. Uyum sürecini hocamızın, oyuncuların ve ekibin yardımıyla kısa sürede aşabiliyorsunuz.

◊ Diziden teklif geldiğinde ne hissettiniz?

- “Arka Sokaklar” gibi kült bir iş sizi istiyor, üstelik D Media’nın da teknik olarak üstüne kattığı şeyler var. Tabii ki bu maceraya atılmak istiyorsunuz. Karakterin ters köşe yazılması da çok hoşuma gitti. Saygıyı hak edecek konuları ele alıyor senaristimiz, ellerine sağlık.

ÇOCUKKEN MERAKLA BEKLEDİĞİM BİR DİZİYDİ

◊ Canlandırdığınız Kadir karakteri cesur, gözü kara ve hırslı biri. Sizin gözünüzden nasıl bir adam Kadir?

- Doğrunun yanında olan, gözü kara, görevi ve etrafındakiler için her şeyi göze alabilecek biri. Kendime de benzetiyorum bu noktada.

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◊ Tecrübeli ve donanımlı isimlerle aynı seti paylaşıyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

- “Arka Sokaklar”, çocukken televizyon karşısında başlamasını merakla beklediğim bir diziydi. O zaman izlediğim üstatlar ile şimdi aynı projede yer almak gurur verici benim için. Hepsini canlı canlı izlemek, onlardan bir şeyler öğrenmek çok güzel.

◊ “Arka Sokaklar” sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Size gelen yorumları okuyor musunuz?

- Okuyorum. İlk bölümlerde Rıza Baba ve ekiple ters düştüğüm için çok kızıyorlardı bana. Doğru yolu bulacağımı söylüyorlardı. Bakalım zamanla daha neler olacak...

HAYALİM ÜLKEMİ GLOBAL ARENADA TEMSİL ETMEK

◊ Set dışında neler yaparsınız?

- Setten zaman buldukça spor yaparım. Yemek yapmayı severim. Çok fazla film izlerim. Yazdığım şarkı sözlerini bestelemeyi, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim.

◊ Gerçekleştirmek istediğiniz büyük hayalleriniz var mı?

- Var tabii ki. Herkesin bir hayali vardır. Ülkemizi global arena temsil etmek gibi de bir hayalim var, nasipse...