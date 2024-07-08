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Hasan Can Kaya'nın ilk konuğu Edis olacak

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Can Kaya#Konuşanlar#Edis
Hasan Can Kayanın ilk konuğu Edis olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 13:01

KOMEDYEN Hasan Can Kaya, “Konuşanlar” programının yeni sezon çekimlerine eylül ayında başlayacağını duyurdu.

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Kaya, programın ilk bölüm konuğunun pop müziğin sevilen seslerinden Edis olacağını da açıkladı. Geçen yıl da “Konuşanlar”a konuk olan Edis, yeni sezonun ilk bölümünde bir kez daha seyirci karşısına çıkacak. Yeni sezon için büyük heyecan yaşadığını dile getiren Hasan Can Kaya, “Çekimler başlayacağı için çok heyecanlıyım. İşimi yaparken ben de en az seyircilerim kadar eğleniyorum” dedi. Kaya, “Konuşanlar”ın YouTube’daki eski bölümlerini rekor sayıda izlenme sayısına ulaştıran izleyicilerine teşekkür etmek için programın “2024 Yaz Shot” bölümünü önümüzdeki haftalarda yayınlayacak. Öte yandan geçen yıl Avrupa turnesine çıkarak 22 gösteride 100 bin seyirciye ulaşan komedyen, gelecek yıl için de Avrupa ve ABD turnesi planlayacak.

 

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#Hasan Can Kaya#Konuşanlar#Edis

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