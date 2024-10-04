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Hasan Can Kaya’dan kız çocukları için örnek davranış

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#Hasan Can Kaya#Koruncuk Vakfı#Tezcan Kaya
Hasan Can Kaya’dan kız çocukları için örnek davranış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 17:02

Hasan Can Kaya programının bir bölüm gelirini vefat eden halasının adına Koruncuk Vakfı’na bağışladı

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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, komedi programının bir bölüm gelirinin tamamını kız çocuklarının eğitimi için bağışlama kararı aldı.

Başarılı komedyen, geçen ay vefat eden halası Tezcan Kaya adına bu bağışı yaptı. Daha önce de benzer duyarlı davranışlarıyla gündeme gelen sanatçı kız çocuklarının eğitimini desteklemek için bağışını Koruncuk Vakfı’na yaptı.

Hasan Can Kaya, Exen platformunda yayınlanan ve izlenme rekorları kıran komedi programı ’’Konuşanlar’’ın 4 Ekim Cuma günü yayınlanan 152. bölümünün bütün gelirini bağışladı. Sanatçı, bağışını halası Tezcan Kaya adına kız çocuklarının eğitimine destek için Koruncuk Vakfı’na yaptığını program bitiminde ekranda beliren bir alt yazı ile açıkladı.

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#Hasan Can Kaya#Koruncuk Vakfı#Tezcan Kaya

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