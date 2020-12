Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Acun Ilıcalı'dan Exxen ile anlaşan Hasan Can Kaya açıklaması

Hasan Can Kaya'nın hayatı ve biyografisi yeni bir projeye hazırlanmasıyla beraber merak konusu oldu. Son günlerde Exxen'de program yapacağı konuşulan Kaya ile ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı yaptığı Twitter'dan açıklamada, "Son dönemlerde gördüğüm en çalışkan ve zeki insanlardan biri" notunu düştü. Özellikle gençler tarafından geniş bir kitleye sahip olan Kaya, bir dönem Leman Kültür Beşiktaş’ta stand up gösterileri yaptı.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 İstanbul Güngören doğumludur. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

Hasan Can Kaya “1 Erkek 1 Kadın” dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş’ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi.

HASAN CAN KAYA’NIN SEVGİLİSİ SULTAN SAN KİMDİR?

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır. Yer aldığı en çok bilinen projeler şu şekildedir:

Güldür Güldür Show, Güldüy Güldüy Çocuk Show, 5er Beşer, İnsanlar Alemi, Can Dostlar, Konuşanlar

ACUN ILICALI'DAN HASAN CAN KAYA AÇIKLAMASI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Exxen ile anlaşan Hasan Can Kaya ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hasan Can Kaya 1 Ocak itibarıyla Exxen platformumuzda yer alacak. Hasan Can’ın çalışmalarını sürdürüp daha başarılı olabilmesi için emeğinin karşılığını bir ölçüde alması gerekiyor. Son dönemlerde gördüğüm en çalışkan ve zeki insanlardan biri." notunu düştü.