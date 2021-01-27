Hasan Can Kaya 'Bir Yeraltı Sitcomu' ile dizi macerasına atılıyor

Bir anda yıldızı parlayan isimlerden Hasan Can Kaya, Exxen platformundaki ikinci projesi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Konuşanlar isimli talk show programının ardından bu kez 'Bir Yeraltı Sitcomu' ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan Hasan Can Kaya, dizinin çekimleri için harekete geçti.

Sevgilisi Sultan San'ın yönetmenlik koltuğunda oturacağı dizi, yakın zamanda Exxen platformunda olacak.

Dizide Hasan Can Kaya'nın annesini usta oyuncu Günay Karacaoğlu, babasını Tuna Orhan, kardeşini Ezgi Gör, sevgilisini ise Lara Domaç canlandıracak.