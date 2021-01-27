Hasan Can Kaya 'Bir Yeraltı Sitcomu' ile dizi macerasına atılıyor
Sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı Konuşanlar isimli talkshow girişimi ile dikkat çeken ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna dahil olan Hasan Can Kaya, yeni dizi projesini sosyal medya üzerinden duyurdu. 'Bir Yeraltı Sitcomu' adını taşıyan dizide Tuna Orhan, Ezgi Gör ve Lara Domaç, Hasan Can Kaya'nın rol arkadaşları olacak.
Bir anda yıldızı parlayan isimlerden Hasan Can Kaya, Exxen platformundaki ikinci projesi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Konuşanlar isimli talk show programının ardından bu kez 'Bir Yeraltı Sitcomu' ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan Hasan Can Kaya, dizinin çekimleri için harekete geçti.
Sevgilisi Sultan San'ın yönetmenlik koltuğunda oturacağı dizi, yakın zamanda Exxen platformunda olacak.
Dizide Hasan Can Kaya'nın annesini usta oyuncu Günay Karacaoğlu, babasını Tuna Orhan, kardeşini Ezgi Gör, sevgilisini ise Lara Domaç canlandıracak.
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