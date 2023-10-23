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Hasan Can Kaya: Beni herkes sevmesin

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#Hasan Can Kaya#Çok Aşk#Konuşanlar
Hasan Can Kaya: Beni herkes sevmesin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:58

Hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği “Çok Aşk” filmi 27 Ekim’de vizyona girecek olan Hasan Can Kaya, GQ HYPE dergisine konuk oldu.

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Konuşanlar” adlı programıyla adını duyuran ünlü komedyen “Çocukluğumdan beri filmciyim. Lisede setlerde çalışmaya başladım. Yıllar sonra senarist oldum. Sonra uzun yıllar senaristlikten geçimimi sağlayıp, eş zamanlı stand-up yapmaya başladım ve stand-up yıllar içinde gelişip çok iyi gidince, komedyenlik ana mesleğim oldu. Yani kameranın en arkasından başlayarak, sindire sindire en önüne geldim” diye konuştu.

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin’le başrolünü üstlendiği “Çok Aşk” filmini de “Genç bir insanın, takıntı derecesinde sevmesinin etkisiyle bir yola girmesi ve fonda değişen Türkiye’yi anlatıyor” diye tanımladı. Ünlü komedyen “Seni seven kadar sevmeyen de var mı? Neden öyle sence” sorusunu da şöyle yanıtladı:

Hasan Can Kaya: Beni herkes sevmesin



Güldükçe çoğalıyoruz

“Normali bu. Eğer büyük kitlelerin izlediği biriyseniz, hater’larınız da oluyor. Zaten beni herkesin sevmesini istemiyorum da. Hiçbir zaman da istemedim. Sevenlerimin sevgisini gösterme şeklindeki sahiciliği seviyorum. Hep birlikte gülüyoruz ve güldükçe çoğalıyoruz.”

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#Hasan Can Kaya#Çok Aşk#Konuşanlar

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