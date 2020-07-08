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Haber Giriş: 08.07.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Hasan Ay cinayetinde son durum: Hasan Ay kimdir, kim tarafından öldürüldü?

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Hasan Ay cinayetinde son durum: Hasan Ay kimdir, kim tarafından öldürüldü?
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Aydın'da trafik kazasında öldüğü sanılan Hasan Ay'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 6 yıldır acıları dinmeyen Hasan Ay’ın ailesi olayın aydınlatılması için Müge Anlı ekibinden yardım istedi. Peki, Hasan Ay kimdir, kim tarafından öldürüldü?

Aydın'ın İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi girişinde 21 Eylül 2014 tarihinde Hasan Ay'ın kullandığı 09 UB 111 plakalı otomobil, köy girişindeki aile mezarlığının duvarına çarpmış şekilde bulundu. Hasan Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk başta kaza sonucu ölüm sanılan olayın kaza değil, cinayet olduğu sonradan anlaşıldı. Yapılan otopside Hasan Ay'ın iki el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Hasan Ay'ın katillerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, dört ay süren titiz çalışmanın ardından 7 kişinin şüpheli olarak ifadelerine başvurdu. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayetle ilgili görülen yargılamaların ardından tüm sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Ay'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, kendileriyle aynı köylü olan Bülen'ten şüphelendiklerini dile getirdi. Bülent Bey'in eski eşinin telefon görüşmeleri nedeniyle Ay ailesiyle tartıştığı ortaya çıktı. 

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