Harry Potter yıldızından üzen haber: Artık fazla ömrüm kalmadı

Haberin Devamı

Harry Potter yıldızı 84 yaşındaki İngiliz oyuncu Miriam Margolyes, geçirdiği büyük kalp ameliyatının ardından “fazla ömrü kalmadığını” itiraf etti.

Hayatının neredeyse tümünü oyunculuğa adayan, sadece sevilen dizi ve filmlerle kalmayıp sahnede komedyenlik de yapan Miriam Margolyes’in artık düzgün çalışmayan aort kapakçığı değiştirilmişti.

2023 yılında daha da ciddi bir açık kalp ameliyatı geçirmekten kaçınmak için bu prosedürü uyguladığını açıklasa da Miriam Margolyes artık giderek sağlığının bozulduğunu ve ömrünün sonralarına yaklaştığını hissettiğini söyledi.

Harry Potter filmlerinde Profesör Sprout rolünü oynayan usta oyuncu artık önünde sadece birkaç yılı kaldığına inandığı için, kendisine keyif verdiğini söylediği oyunculuğa mümkün olduğunca devam etmek istediğini de açıkladı.

Haberin Devamı

"Beni tekerlekli sandalyeye mahkum etmeyen roller oynamak için can atıyorum ama yeterince güçlü değilim” diyen Miriam Margolyes ilk kez 2002 yapımı Harry Potter ve Sırlar Odası filminde Profesör Sprout'u canlandırmıştı.

İngiliz aktris yıllar içinde spinal stenoz, artrit ve romatizma gibi çeşitli sağlık sorunlarından da muzdarip oldu. Resmi belgelerde engelli olarak kayıtlı olan Margolyes sadece bastonunu kullanarak ayakta durabiliyor ve yürümek için de mobil bir scooter’a biniyor.