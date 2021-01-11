Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimdir? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncu kadrosu

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Sevilen filmin yönetmen koltuğunda Alfonso Cuarón oturuyor. Filmde Harry Potter’a Daniel Radcliffe, Ron Weasley’e Rupert Grint, Hermione Granger’a Emma Watson hayat veriyor.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI OYUNCULARI

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları arasında Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Richard Griffiths, Gary Oldman, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters bulunuyor.

Harry Potter - Daniel Radcliffe

Ron Weasley - Rupert Grint

Hermione Granger - Emma Watson

Rubeus Hagrid - Robbie Coltrane

Sirius Black - Gary Oldman

Severus Snape - Alan Rickman

İŞTE FİLMİN KONUSU

Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Vernon Amca'nın kız kardeşi Marge'a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort'un yardımcısı Sirius Black'in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord'un intikamını almak için Harry'i öldürmek istemektedir. Hapishanedeki büyük suçlulardan sorumlu, Ruh Emiciler etrafa huzursuzluk saçmaktadırlar. Öte yandan Lupin'in de sakladığı bir sır var gibi görünmektedir.