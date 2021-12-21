Harry Potter Return To Hogwarts ne zaman , hangi kanalda yayınlanacak?

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Harry Poter’ın yıldızları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint üçlüsünü bir araya getirecek ‘Return to Hogwarts’, bir fragmanla duyuruldu. Harry Potter’ın son filmi ise 2011 yılında vizyona girmişti. Bugün yayınlanan fragmanla duyurulan ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max’te yayınlanacak.

3 ana karakterin yanı sıra seride rol almış Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton gibi isimler de yer alacak.