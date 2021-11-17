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Harry Potter ekibini bir araya getirecek olan ‘Return to Hogwarts'ın fragmanı yayınlandı - Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

#Harry Potter#Harry Potter Ekibi#Return To Hogwarts
Harry Potter ekibini bir araya getirecek olan ‘Return to Hogwartsın fragmanı yayınlandı - Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak

Harry Potter ekibini yıllar sonra bir araya getirecek olan Return to Hogwarts’ın detayları duyuruldu. Oyuncuların film setinde bir araya geleceği özel program, Twitter’ın en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki, Return to Hogwarts ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

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Harry Potter ekibini yıllar sonra bir araya getirecek olan Return to Hogwarts’ın detayları duyuruldu. Oyuncuların film setinde bir araya geleceği özel program, Twitter’ın en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki, Return to Hogwarts ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

İlk filmi Felsefe Taşı'nın yayın tarihinin üzerinden 20 yıl geçen Harry Potter ekibi yeniden bir araya geliyor.

Harry Poter’ın yıldızları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint üçlüsünü bir araya getirecek ‘Return to Hogwarts’, bir fragmanla duyuruldu. Harry Potter’ın son filmi ise 2011 yılında vizyona girmişti. Bugün yayınlanan fragmanla duyurulan ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max’te yayınlanacak.

3 ana karakterin yanı sıra seride rol almış Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton gibi isimler de yer alacak.

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