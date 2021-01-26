Harry Potter dizi olarak geri dönüyor! HBO Max iddiası!

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Harry Potter dizisi için kollar sıvandı.



Warner Bross'un da sahibi WarnerMedia'ya bağlı olan HBO Max kanalında yayımlanması beklenen dizi, senaristlerle görüşmelerin tamamlanmasının ardından çekilmeye başlanacak

Daha önce de Yüzüklerin Efendisi filminin dizi olacağı açıklanmış ancak pandemi nedeniyle proje ertelenmişti.

HARRY POTTER KONUSU NEDİR?

Harry Potter, 10 yıl boyunca hiçbir zaman sevemediği Petunia teyzesi, Vernon eniştesi ve nefret ettiği ahmak kuzeni Dudley ile yaşamak zorunda kalmıştır. Anne ve babasının bir trafik kazasında öldüğünü sanan Harry, Hogwarts'ta anahtarların ve okul arazisinin bekçisi Rubeus Hagrid'in verdiği mektupla başlayan olaylarla durumun böyle olmadığını anlayacaktır. Harry'nin Muggle (büyücü kanı taşımayan) doğumlu cadı annesi Lily Potter ve büyücü babası James Potter, Harry daha bir yaşındayken Voldemort tarafından öldürülmüşlerdir. Harry, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na hiç başvurmamasına rağmen oradan kabul mektubunun gelmesiyle kendisinin de bir büyücü olduğunu anlar. Altı sene boyunca okuyacağı bu gizemli ve devasa okulda onu bekleyen birbirinden tehlikeli ve heyecanlı serüvenlerle daha ilk senesinde becerikli bir büyücü olup çıkar ve olaylar heyecanlı bir şekilde Harry'i kaderine sürükler.