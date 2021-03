Harley Quinn kimdir? Tuba Büyüküstün Joker’in kız arkadaşı Harley Quinn oldu

Harley Quinn, Bruce Timm ve Paul Dini tarafından oluşturulmuş kurgusal bir karakterdir. İsmi Commedia dell'Arte'ta yer alan Harlequin'den türemiştir. DC Comics'teki kötü kahramanlardan biridir. Batman'in düşmanlarından biridir.

İlk olarak Batman: The Animated Series'in 22. bölümünde (Joker's Favor) görülmüştür. Batman'in düşmanı Joker'in yardımcısıdır. Kendisini kandıran baba, tembel bir kardeş ve sorumsuz bir anne ile büyüyen Harley Quinn psikoloji okumaya karar vermiştir. Daha sonra Arkham Asylum'da çalışan bir psikiyatrist olur. Burada çalışırken hastası Joker ile yaptığı her seansta yavaşça ona aşık olmaya başlar ve onun Arkham'dan kaçması için ona birçok kez yardımcı olur. Joker, Batman ile savaştıktan sonra Arkham'a geri döndüğünde oldukça yaralanmış Joker'i gören Harley çıldırır ve bu onu işinden çıkarak soytarı kostümü giyip Joker'in yandaşı olmasına yol açar. Poison Ivy'nin kendisine enjekte ettiği antitoksinler ona süper-insan gücü, çeviklik ve toksinlerine karşı bağışıklık kazanmıştır. Harley gerçekte Joker'e aşık değildir, Joker'e karşı duyduğu hisler aslında psikolojik rahatsızlığının bir parçasıdır. Joker, Harley'i manipüle etmiş, onu tetiklemiştir. Poison Ivy, yaşadığı zorlukları atlatmasında büyük rol oynamıştır. Ayrıca Poison Ivy ve Catwoman ile birlikte Gotham City Sirens adlı grupta kötü adamlara karşı bile savaşmıştır. Injustice: Gods Among Us çizgi romanında Harley Quinn'in Joker'den Lucy Quinzel adında bir kızı olduğu, fakat Joker'in bundan haberi olmadığı açıklanmıştır.

Harley Quinn orijinalinde DC Comics animasyon evreninde Arleen Sorkin tarafından seslendirilmiştir. Daha sonra çeşitli seslendirme sanatçıları tarafından birçok video oyunu ve animasyon dizisinde yer almıştır. Birds of Prey dizisinde Mia Sara tarafından canlandırıldıktan sonra sinemadaki ilk görünümünü 2016 yılının Ağustos ayında vizyona girmiş olan canlı aksiyon filmi Suicide Squad'da Margot Robbie tarafından canlandırılarak gerçekleştirmiştir. Robbie performansı sayesinde büyük övgü toplamış, Harley Quinn'in yaratıcısı Paul Dini tarafından "oldukça iyi bir iş çıkardığı" belirtilmiştir.