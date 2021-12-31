Harem grubu kimdir, üyeleri kimler? Harem grubu şarkıları ile Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı programında!

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Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Bölümü ile ekrana geliyor. Müziğin, eğlencenin ve sohbetin bir arada olacağı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümünün konukları merak ediliyor. Bu konuklar arasında yer alan Harem grubu üyeleri isimleri ve şarkıları ile araştırılan ünlülerden oldular. Peki Harem grubu kimdir, üyeleri kimler? İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programı konuklarından Harem grubu şarkıları...

HAREM GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Harem grubu üyeleri değerli virtüoz sanatçılar Yaşar Akpençe, Kemal Taşpınarlı, Tarık El Zübeyr ve Bünyamin Olguncan'dan oluşuyor.

HAREM GRUBU ŞARKILARI

Harem I – Rhythm Colour

Harem II – Time of Rhythm

Harem III

Harem – Rhythm Of Anatolia