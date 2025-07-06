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Harbiye’de bir efsane: Selda Bağcan

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#Selda Bağcan#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu#Serenad Bağcan
Harbiye’de bir efsane: Selda Bağcan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 08:25

MÜZİĞİN yaşayan efsanesi Selda Bağcan, yaz turnesi kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.

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Biletleri 1 hafta öncesinden tükenen konserde sanatçıya Başkanlar Orkestrası ile yeğeni Serenad Bağcan eşlik etti. Selda Bağcan, Harbiye’ye özel hazırladığı repertuvarıyla çıktığı sahnede 2.5 saat boyunca hem şarkı söyledi hem de eserlerinin ardındaki toplumsal ve kişisel hikâyeleri seyircisiyle paylaştı. Sanatçı, konserinin finalinde binlerce kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Selda Bağcan yaz turnesine Marmaris, Datça, Ayvalık, Kıbrıs, Samsun ve Adana’da vereceği konserlerle devam edecek.

 

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#Selda Bağcan#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu#Serenad Bağcan

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