Harbiye’de bir efsane: Selda Bağcan

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Biletleri 1 hafta öncesinden tükenen konserde sanatçıya Başkanlar Orkestrası ile yeğeni Serenad Bağcan eşlik etti. Selda Bağcan, Harbiye’ye özel hazırladığı repertuvarıyla çıktığı sahnede 2.5 saat boyunca hem şarkı söyledi hem de eserlerinin ardındaki toplumsal ve kişisel hikâyeleri seyircisiyle paylaştı. Sanatçı, konserinin finalinde binlerce kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Selda Bağcan yaz turnesine Marmaris, Datça, Ayvalık, Kıbrıs, Samsun ve Adana’da vereceği konserlerle devam edecek.