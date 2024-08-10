Harbiye'de Ata Demirer gazinosu

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Ata Demirer önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda “Ata Demirer Gazinosu” gösterisini sergiledi.

Demirer’i izlemeye gelenler arasında Nilgün Belgün, Erkan Can, Erhan Yazıcıoğlu, Metin Tekin gibi isimler de vardı. Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan Demirer, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Esprilerinin yanı sıra seslendirdiği şarkılarla dikkat çekti. Sanatçı, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar sundu.

Yaş önemli değil





Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu, gösteriyi beraber izledi. Nilgün Belgün, aşk sorularına şu yanıtı verdi:

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“Benim kalbim her zaman doludur. Kalp bu, boş niye taşıyayım? Ama evlenmem! Yaş büyük ya da küçük fark etmez, enerjimiz tutsun yeterli.”

Oğlumu seyretmek çok farklı





Metin Tekin seyirciler arasındaydı. Tekin, oğlu Taro Emir Tekin hakkında, “İyi bir Beşiktaşlıdır. Ben çok mutlu oluyorum onun yaptıklarıyla. Bir gün inşallah onu da seyretmeye gelirim. İnsanın oğlunu seyretmesi çok farklı bir duygu. Ben size bu keyfi açıklayamam” dedi.