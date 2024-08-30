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Harbiye'de 5 bin kişilik Candan Erçetin Coşkusu

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#Candan Erçetin#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava#Mirac
Harbiyede 5 bin kişilik Candan Erçetin Coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 12:03

Candan Erçetin önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Erçetin’e gecede 5 bin kişilik koro eşlik etti.

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Candan Erçetin, 26 senelik Harbiye geleneğini bozmadı ve yine konserin tüm biletleri satıldı. Programına “Bahar” şarkısıyla başlayan Erçetin, “Dertler her zaman oldu ve olacaktır ama biz neşemizi kaybetmemeliyiz” dedi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gecede Erçetin, sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi. Konser boyunca iki farklı kıyafet giyen sanatçı, zarafeti ve sesiyle de izleyicileri büyüledi. Konserin ikinci bölümünde sahneye rap’çi Mirac çıktı ve Erçetin ile “Oğlan Oğlan” şarkısını söyledi.

Harbiyede 5 bin kişilik Candan Erçetin Coşkusu

Sanatçı, daha sonra Akatay Project ile Balkan şarkılarını seslendirdi. Candan Erçetin, konserin sonlarına doğru 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutladı ve marşlar söyledi.

 

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#Candan Erçetin#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava#Mirac

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