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Harbiye’de 2 gece

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#Candan Erçetin#Harbiye Açıkhava#Senfoni Orkestrası
Harbiye’de 2 gece
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 14:47

Candan Erçetin, “Rengâhenk: Doğu-Batı Senfonisi” ile 8 ve 9 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da müzikseverlerle buluşacak.

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Konserlerde Erçetin, popüler şarkılarından klasik eserlere ve halk ezgilerine uzanan repertuvarını senfoni orkestrası ve geleneksel sazlarla yeniden yorumlayacak.

Doğu ve Batı müziklerini aynı sahnede buluşturan projede Erçetin’e çok sesli vokalleriyle Samida da eşlik edecek. Harbiye’de tekrarı olmayacak konserlerin ardından “Rengâhenk” turnesi İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Ankara’da devam edecek.

Harbiye’de 2 gece

Sanatçı 24 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 9 Ekim’de Bursa Kültürpark Açıkhava’da, 15 Ekim’de Antalya Açıkhava’da, 22 Ekim’de Adana Açıkhava’da ve 11 Kasım’da Ankara ATO Congresium’da sahneye çıkacak.

 

 

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#Candan Erçetin#Harbiye Açıkhava#Senfoni Orkestrası

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