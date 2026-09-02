Harbiye’de 2 gece

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Konserlerde Erçetin, popüler şarkılarından klasik eserlere ve halk ezgilerine uzanan repertuvarını senfoni orkestrası ve geleneksel sazlarla yeniden yorumlayacak.

Doğu ve Batı müziklerini aynı sahnede buluşturan projede Erçetin’e çok sesli vokalleriyle Samida da eşlik edecek. Harbiye’de tekrarı olmayacak konserlerin ardından “Rengâhenk” turnesi İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Ankara’da devam edecek.

Sanatçı 24 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 9 Ekim’de Bursa Kültürpark Açıkhava’da, 15 Ekim’de Antalya Açıkhava’da, 22 Ekim’de Adana Açıkhava’da ve 11 Kasım’da Ankara ATO Congresium’da sahneye çıkacak.