Harbiye mesaisi

Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 08:31
Emir Can İğrek önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi.
Genç şarkıcıyı dinlemek isteyenler konser alanını tamamen doldurdu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İğrek, beğendiği ve örnek aldığı sanatçılardan bahsetti:
“Herkesten bir şeyler almak isterdim. Mesela Teoman gibi şarkı sözü yazabilmek isterdim. Mirkelam’ın hem hüzünlü hem hareketli bir dili vardı, ona özeniyordum. Nazan Öncel de özendiklerim arasında.”
Konseri izleyenler arasında bulunan Tuvana Türkay
, roman yazdığını açıkladı: “2020 yılında bir çıkarmıştım, şimdi de roman yazıyorum. Emek ve zaman isteyen işler bunlar.”Emir Can İğrek
’i dinlemeye eşi Bengisu Apak’la gelen Sarp Apak, “Emir Can benim halı saha arkadaşım. İlk kez canlı izleyeceğim, ona bayılıyorum” dedi.