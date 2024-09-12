Harbiye mesaisi

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Genç şarkıcıyı dinlemek isteyenler konser alanını tamamen doldurdu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İğrek, beğendiği ve örnek aldığı sanatçılardan bahsetti:

“Herkesten bir şeyler almak isterdim. Mesela Teoman gibi şarkı sözü yazabilmek isterdim. Mirkelam’ın hem hüzünlü hem hareketli bir dili vardı, ona özeniyordum. Nazan Öncel de özendiklerim arasında.”



