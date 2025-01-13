Hara filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hara filmi ne zaman vizyona girdi?

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Hara filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2022 yılında vizyona giren film sevdiği atın satılması ve ebeveynlerinin ayrılığıyla mücadele eden bir kızın yaşadıklarını aktarıyor.
HARA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hara, sevdiği atın satılması ve ebeveynlerinin ayrılığıyla mücadele eden bir kızın yaşadıklarını konu ediyor. Babası veteriner olan ve atlarla iç içe büyüyen Beste (13), yeni gelen patronun çiftliği kapatma kararına direnir. Atlar teker teker satılmaya başlar. Beste için yıkıcı olan bu süreçte, anne ve babası da ayrılma kararı alır. Genç kız, bir yandan sevdiği at Turagay’ın satılması, bir yandan da ailesinin ayrılma kararı ile yaşadığı zor sürecin üstesinden gelmeye çalışır.
HARA FİLMİ OYUNCU KADROSU
Dolunay Soysert
Aydın Orak
Celile Toyon
Hasan Şahintürk
Serkan Ercan
Nehir Erdoğan
Baran Seyhan
Isabella Haddock
Zeynep Erkekli