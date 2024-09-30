×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Hanzade Alaca'dan Kapadokya'ya özel testi kebabı

Güncelleme Tarihi:

#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D#Hanzade Alaca
Hanzade Alacadan Kapadokyaya özel testi kebabı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 10:45

“Hanzade Alaca” karakteri ile ‘Güzel Aşklar Diyarı’nda yeniden seyircisi ile buluşan oyuncu Ege Kökenli, Kapadokya yöresinin en meşhur yemeği olan Testi Kebabı için mutfağa girdi. Oyunculukta olduğu gibi mutfakta da hünerlerini ortaya koyan Kökenli, ünlü şef Arda Türkmen’e de gönderme yaptı.

Haberin Devamı

HIRSLI BİR KADINI CANLANDIRIYOR

Ekranların genç ve başarılı oyuncusu Ege Kökenli, ihtişamıyla göz dolduran Alaca Konağı’nda çok farklı bir karaktere hayat veriyor. Kanal D’de yayınlanmaya başlayan Güzel Aşklar Diyarı’nda Hakim Alaca’nın genç ve hırslı karısı Hanzade Alaca’yı canlandıran Kökenli, oyunculuğu ile olduğu kadar tarzı ile de büyük beğeni topluyor.

Hanzade Alacadan Kapadokyaya özel testi kebabı

HÜNERLERİNİ GÖRMEK İSTERİZ

Ege Kökenli, bu kez bilinmeyen bir yönü ile kamera karşısına geçti. Güzel Aşklar Diyarı’nın çekimleri için Kapadokya’da yaşayan güzel oyuncu, bölgenin en meşhur yemeği olan testi kebabını yaptı. Kökenli, yemek konusunda da iddialı olduğunun altını çizerken hem testi kebabının tarifini paylaştı hem de “Testi kebabında sizin de hünerlerinizi görmek isteriz” diyerek ünlü şef Arda Türkmen’e göndermede bulundu.

Haberin Devamı

BALONLARI GÖRMEMEK OLMAZ

Kapadokya’nın yemeklerinin yanı sıra coğrafi güzellikleri konusunda da açıklamalarda bulunan Kökenli, “Kapadokya’ya gelip de balonları görmemek olmaz. Göreme Açık Hava Müzesi, Ihlara Vadisi ve yer altı şehirlerini görmek lazım.” dedi.

Hanzade Alacadan Kapadokyaya özel testi kebabı

MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Hanzade Alacadan Kapadokyaya özel testi kebabı

Haberin Devamı

HER PAZARTESİ KANAL D’DE

Güzel Aşklar Diyarı, yeni bölümleri ile pazartesi akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D#Hanzade Alaca

BAKMADAN GEÇME!