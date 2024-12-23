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Hanna filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

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#Hanna#Hanna Oyuncuları#Hanna Konusu
Hanna filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Yeniden ekranlarda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 17:32

Hanna filmi yeniden TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2011 yılında vizyona giren yapım dram ve gerilim türünde. Joe Wright'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Cate Blanchett ve Eric Bana gibi isimler yer alıyor. Peki Hanna filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Hanna filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2011 yapımı film yeniden ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

HANNA FİLMİ KONUSU NEDİR?

16 yaşında zeki ve meraklı bir çocuk olan Hanna, babası Erik'e fazlasıyla bağlıdır. Hanna, kuzey Finlandiya'nın balta girmemiş ormanlarında bir suikastçı olarak yetiştirilmiştir. Eski bir CIA ajanı olan babası ona avlanmayı, kendini savunma sanatını öğretmiştir. Babası sayesinde yaşıtlarından tamamen farklı yetişen ve ergenlik çağındaki hiçbir çocuğa benzemeyen Hanna, babası tarafından ilk suikastını gerçekleştirmek için Avrupa'ya yollanır.

Yol boyunca hedefine kitlenmiş bir şekilde, usta bir katil gibi soğukkanlılıkla hareket eden Hanna, dışarıdaki dünyanın kendisi ve ailesi için yaptığı planlardan habersizdir. Başına gelen çeşitli olaylar sonucunda hedefine yaklaştıkça varoluşuna dair sorularla boğuşmaya başlar. Erik kızının artık geri döndürülemez bir yola girdiğini fark eder.

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HANNA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Saoirse Ronan
Cate Blanchett
Eric Bana
Vicky Krieps
John MacMillan
Tim Beckman

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#Hanna#Hanna Oyuncuları#Hanna Konusu

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