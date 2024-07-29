Hanna filmi konusu: Hanna filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

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Hanna filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Joe Wright oturuyor. Dram ve gerilim türündeki yapımın başrollerinde Cate Blanchett ve Eric Bana yer alıyor.

HANNA FİLMİ KONUSU NEDİR?

16 yaşında zeki ve meraklı bir çocuk olan Hanna, babası Erik'e fazlasıyla bağlıdır. Hanna, kuzey Finlandiya'nın balta girmemiş ormanlarında bir suikastçı olarak yetiştirilmiştir. Eski bir CIA ajanı olan babası ona avlanmayı, kendini savunma sanatını öğretmiştir. Babası sayesinde yaşıtlarından tamamen farklı yetişen ve ergenlik çağındaki hiçbir çocuğa benzemeyen Hanna, babası tarafından ilk suikastını gerçekleştirmek için Avrupa'ya yollanır. Yol boyunca hedefine kitlenmiş bir şekilde, usta bir katil gibi soğukkanlılıkla hareket eden Hanna, dışarıdaki dünyanın kendisi ve ailesi için yaptığı planlardan habersizdir. Başına gelen çeşitli olaylar sonucunda hedefine yaklaştıkça varoluşuna dair sorularla boğuşmaya başlar. Erik kızının artık geri döndürülemez bir yola girdiğini fark eder.

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HANNA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Saoirse Ronan

Cate Blanchett

Eric Bana

Vicky Krieps

John MacMillan

Tim Beckman