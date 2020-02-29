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Televizyon
Haber Giriş: 29.02.2020 - 22:17,Son Güncelleme:/

Hangisi Kanada'nın egemenliğinin sembollerinden biridir?

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Hangisi Kanada'nın egemenliğinin sembollerinden biridir?
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. Ekran başındakilerin cevabını araştırdığı soru şöyle; Hangisi Kanada'nın egemenliğinin sembollerinden biridir? İşte, o sorunun cevabı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 29 Şubat akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Hangisi Kanada'nın egemenliğinin sembollerinden biridir? sorusunun yanıtı.

SORU:

Hangisi Kanada'nın egemenliğinin sembollerinden biridir?

A: Kunduz

B: Bozayı

C: Ren geyiği

D: Kel kartal

Doğru cevap: A şıkkı

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