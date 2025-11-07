Hangi çocuğunun yanında dursa onunla yaşıt görünüyor... 32 yılda dünya değişti bir tek o aynı kaldı

Haberin Devamı

Ama öyle insanlar var ki onlar ne yaşarlarsa yaşasınlar zamanın üzerlerinde iz bırakmasını değil sadece serin bir meltem gibi akıp gitmesini sağlarlar...

Gençlik yıllarında dünya sahnesine çıkan bu gruptaki insanlar, ne kadar uzun süre geçerse geçsin sanki zamanı geri sararlar.

O DA ZAMANI GERİ SARANLARDAN BİRİ

İşte Ürdün'ün kraliçesi Rania da bunlardan biri.

Bu yıl ağustos ayında 55 yaşına giren, dört çocuk ve iki torun sahibi Rania için sanki zaman hiç geçmemiş gibi...

Kraliçe Rania bunu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte bir kez daha gözler önüne serdi.

Ürdün Kralı Abdullah ile henüz veliaht prens olduğu 1993 yılında evlenen Rania o zamandan bu yana da dünya sahnesinde.

Bir başka deyişle onu takip eden, meraklı bakışlarını üzerinden almayan milyonların önünde geçirdi yıllarını... Önce anne oldu, sonra kaynana, en son da nem anneanne hem de babaanne.

MÜZE AÇILIŞINA KIRMIZILAR İÇİNDE KATILDI

Kraliçe Rania, bu ayın başlarında Mısır'ın başkenti Kahire'de Büyük Mısır Müzesi'nin açılışına katıldı.

Zaten dünyanın en iyi ve iddialı giyinen kadınlarından biri olarak bilinen Rania, o özel gün için kırmızı bir elbise giydi. Görünümünü de beyaz çantası ve ayakkabılarıyla tamamladı.

Her ne kadar bazı moda meraklıları kırmızı elbiseyle beyaz çanta ve ayakkabı kombinini tartışsa da Rania, törenin en çok dikkat çeken katılımcılarından biri oldu.

Tabii ki bunun en önemli nedeni de genellikle koyu renk giyinen konuklar arasında en renklisi olmasıydı.

KONUK OLDUKLARI ÜLKENİN BAYRAĞININ RENGİNDE GİYİNDİLER

Kraliçe Rania'ya o törende küçük kızı Prenses Salma eşlik etti. Aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı da olan Rania, kızıyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafını da Instagram sayfasından paylaştı.

Özellikle Mısırlı kullanıcılar her ne kadar bazıları tarafından eleştirilse de Rania'ya ve kızına elbiselerinin renginden dolayı teşekkür etti.

Bu arada belirtelim ki Rania'nın seçtiği kırmızı ve beyaz renkler Mısır bayrağında yer alıyor.

Böyle yorumlandığında, kızı Salma'nın siyah giyinmesinin de bir nedeni var. Çünkü ülke bayrağındaki üçüncü renk de siyah.

SANKİ ANNE İLE KIZ DEĞİL İKİ KARDEŞ

Rania'nın kızıyla verdiği poza takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bunlar arasında en çok öne çıkan ayrıntı ise 55 yaşındaki Rania ile 25 yaşındaki kızının o pozda kardeş gibi görünmesiydi.

Birçok kullanıcı Rania ile kızının kardeş ya da iki arkadaş gibi göründüğünü belirtti. Onların bu haline "Maşallah" diye yorum yapan çok sayıda kullanıcı da oldu.

Bu arada Filistinli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Rania'nın yüksek öğrenimini de Kahire Amerikan Üniversitesi'nde aldığını da hatırlatalım.

HANGİ ÇOCUĞUNUN YANINDA DURSA ONUN YAŞITI GİBİ GÖRÜNÜYOR

Aslına bakılırsa Kraliçe Rania zaman zaman bu tür sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz kurban bayramında da dört çocuğunun en küçüğü olan 20 yaşındaki oğlu Prens Haşim ile çekilen bir pozunu paylaşmıştı.

Orada da çoktan 50 yaşını geçmiş olsa da sanki onunla da kardeş gibi görünüyordu.

Bu arada hatırlatalım mi Rania'nın 55 yaşı için verdiği ve ailenin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan doğum günü pozunda da genç görüntüsü dikkat çekmişti.

ESTETİK DOKUNUŞLAR DA YAPTIRIYOR

Formunu korumak için bütün olanaklarını kullanan, hatta kimi zaman yüzüne estetik dokunuşlar da yaptıran Kraliçe Rania için yapılan genel bir yorum da şöyle: "Henüz 23 yaşında bu aileye gelin olduğunda gencecikti. Aradan yıllar geçti, dört çocuğu ve torunları oldu. Ama o yaşlanmak yerine gençleşti."

Elbette bu durum bir noktaya kadar doğru.

Yıllar önce burnuna estetik bir dokunuş yaptırsa da Rania, neredeyse gram kilo almıyor... Yaptığı dört doğumun ardından bile incecik görünüyor.

EVLENDİKTEN ALTI YIL SONRA KRALİÇE OLDU: Rania El Yassin yani Kraliçe Rania, 1993 yılında Abdullah ile evlendiğinde kocası daha veliaht prensti. Çift, düğünden altı yıl sonra 1999'da tahta çıktı.





GELİNİ DE KIZI KADAR BENZİYOR: En büyük oğlu Prens Hüseyin'in Rajwa ile nişanı duyurulduğunda gelininin kendisine olan benzerliği de çok konuşuldu.





BİRKAÇ AY ARAYLA İKİ ÇOCUĞUNU EVLENDİRDİ: Kraliçe Rania ile Kral Abdullah, dört çocuklarının en büyük ikisini yani İman ile Hüseyin'i 2023 yılında birkaç ay arayla evlendirip yuvadan uçurdu. Rania, çocukları, gelini ve damadıyla birlikte çekilen pozlarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

53 YAŞINDA BABAANNE OLDU

Kraliçe Rania, bugün 53 yaşında dört çocuk annesi bir yetiştin. Kral Abdullah ile evliliğinden 30 yaşında Hüseyin, 28 yaşında İman, 24 yaşında Salma ve 19 yaşında Haşim adında ikisi kız ikisi erkek dört tane çocuğu bulunuyor.

Rania ile Abdullah, 2023 yılında önce büyük kızları İman ile Cemal Thermiotis'i evlendirdi. Bunun üzerinden üç ay geçtikten sonra da en büyük çocukları Prens Hüseyin ile Rajwa Al Sahif dünya evine girdi.

Hatta geçen yıl ağustos ayında bu evlilikten bir de torunları oldu. Bir başka deyişle Rania, henüz 53 yaşındayken ilk torununu kucağına aldı.

Bir yıl sonra da yine Hüseyin ve Rajwa ile aynı yıl evlenen Prenses Iman ve Jameel Thermiotis'in ilk bebeği Amina dünyaya geldi.

Rania, her iki torunuyla da çekilen fotoğraflarını zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.

Rania'nın oğlu Hüseyin ile gelini Rajwa'dan İman, kızı İman ile damadı Jameel'den Amina adında iki kız torunu var.





ANNE TARAFINDAN TÜRK KÖKENLERİ DE VAR

Kraliçe Rania'nın anne tarafından dedesi Türk kökenli. Yıllar önce verdiği bir röportajında söylediğine göre Türk yemekleri ve Türk müziği de ona hiç yabancı değil.

Türkiye'yle ilgili olarak sevdikleri arasında Kapalıçarşı ve Boğaz manzarası da var üstelik.

Ortadoğu'da öne çıkan güçlü kadınlardan biri olan Rania, ülkesinde hemcinslerinin eğitimi konusunda da etkin faaliyetler yürütüyor.

Bu arada Rania'nın dört tane çocuk kitabı yazdığını da hatırlatalım.

Rania ile Abdullah, 1993 yılında gösterişli bir törenle evlendi.