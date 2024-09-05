Hande Yener: Ülkemize aşığız

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Şarkıcı, eski yeni şarkılarından oluşturduğu özel repertuvarı ile 80 bin kişiyi eğlendirdi. Yener, yeni şarkısı “Damla”yı da binlerce kişi ile birlikte söyledi. Şarkıcı, hazırladığı özel sahne şovu ve kostümüyle dikkat çekti. Gençler Yener’in şarkı sözlerinden oluşan pankartlarla konsere katıldı. Hande Yener, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutladı: “Biz hayvanseveriz. Biz insan severiz. Biz bu dünyayı sevenleriz. Tabiatı sevenleriz. Doğaya ve ülkemize âşığız. Atamızı ve silah arkadaşlarını saygıyla ve özlemle anıyorum.”