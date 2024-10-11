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Hande Yener, Hadise ve Mabel Matiz'den 'kadına şiddet' tepkisi

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#Hande Yener#Hadise#Mabel Matiz
Hande Yener, Hadise ve Mabel Matizden kadına şiddet tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 09:07

Hande Yener, Harbiye Açıkhava konserine açıklamalarıyla damga vurdu. Ünlü popçu, son dönemde artan şiddet olaylarına karşı barış ve sevgi mesajları verdi.

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İyiler kazanacak

 Hande Yener geçen salı akşamı Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Japon kültüründen esintiler taşıyan bir şov sunan sanatçı, gece boyunca önemli mesajlar verdi. Yener, Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayetler ve şiddet olayları için şöyle konuştu:

Hande Yener, Hadise ve Mabel Matizden kadına şiddet tepkisi

"Umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Suçluların emsal cezalar aldığı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayvan katillerine, çocuk katillerine, kadın katillerine kafayı taktım, hepsini buradan kovacağız. Şartlar ne olursa olsun umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Tüm negatif gelişmelere rağmen hayallerimizi gerçekleştireceğiz, kariyer yapacağız, söz sahibi olacağız, güçleneceğiz. İyilerin kazandığını hep birlikte göreceğiz!”

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Hande Yener, Hadise ve Mabel Matizden kadına şiddet tepkisi

Hadise: Omuzlarda taşınmaya layığız

Hadise, Türkiye turnesi kapsamında önceki akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Hande Yener, Hadise ve Mabel Matizden kadına şiddet tepkisi

 Hit şarkılarını seslendiren sanatçı, ülke gündemiyle ilgili de konuştu: “Atatürk’ün dediği gibi; ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’. Biz omuzlarda taşınmaya layığız. Bu gidişat bir yerde duracak, onun için sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Acımız büyük. Bir kere konuşup, susacak bir yerde değiliz artık.
Biz sanatçılar bunu yapmalıyız.”

Hande Yener, Hadise ve Mabel Matizden kadına şiddet tepkisi

Bu zulüm son bulsun

 Artan şiddet olaylarına bir tepki de Mabel Matiz’den geldi. Şarkıcı, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde konuştu: “Yüreklerimiz yandı, acıyacak yerimiz kalmadı. Artık adaletin sağlanması için doğru politikalar istiyoruz. Bu çok net ve kesin. Doğru yasaların insan onuruna ve vicdana yaraşır şekilde uygulanmasını istiyoruz. Kadına, çocuğa, hayvanlara, insana yıllardır yapılan bu zulmün sonlandırılmasını istiyoruz.”

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Hande Yener, Hadise ve Mabel Matizden kadına şiddet tepkisi

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#Hande Yener#Hadise#Mabel Matiz

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