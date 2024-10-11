Hande Yener, Hadise ve Mabel Matiz'den 'kadına şiddet' tepkisi

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İyiler kazanacak

Hande Yener geçen salı akşamı Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Japon kültüründen esintiler taşıyan bir şov sunan sanatçı, gece boyunca önemli mesajlar verdi. Yener, Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayetler ve şiddet olayları için şöyle konuştu:

"Umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Suçluların emsal cezalar aldığı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayvan katillerine, çocuk katillerine, kadın katillerine kafayı taktım, hepsini buradan kovacağız. Şartlar ne olursa olsun umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Tüm negatif gelişmelere rağmen hayallerimizi gerçekleştireceğiz, kariyer yapacağız, söz sahibi olacağız, güçleneceğiz. İyilerin kazandığını hep birlikte göreceğiz!”

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Hadise: Omuzlarda taşınmaya layığız

Hadise, Türkiye turnesi kapsamında önceki akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Hit şarkılarını seslendiren sanatçı, ülke gündemiyle ilgili de konuştu: “Atatürk’ün dediği gibi; ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’. Biz omuzlarda taşınmaya layığız. Bu gidişat bir yerde duracak, onun için sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Acımız büyük. Bir kere konuşup, susacak bir yerde değiliz artık.

Biz sanatçılar bunu yapmalıyız.”

Bu zulüm son bulsun

Artan şiddet olaylarına bir tepki de Mabel Matiz’den geldi. Şarkıcı, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde konuştu: “Yüreklerimiz yandı, acıyacak yerimiz kalmadı. Artık adaletin sağlanması için doğru politikalar istiyoruz. Bu çok net ve kesin. Doğru yasaların insan onuruna ve vicdana yaraşır şekilde uygulanmasını istiyoruz. Kadına, çocuğa, hayvanlara, insana yıllardır yapılan bu zulmün sonlandırılmasını istiyoruz.”

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