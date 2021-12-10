Hande Yener: Arkadaşlarım 'kalça estetiği mi yaptırdın?' diye sordu

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teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün saat 11.15’de canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası”na rapçi Tepki ile düet yaptığı yeni şarkısı “Olmazsan Olmaz”ın klibiyle trend listelerine giren Hande Yener, telefonla bağlanarak samimi açıklamalarda bulundu.

“Pop müziğin ilk 3’ünde Edis ve ben varım… 3’üncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi? Ona siz karar verin…””

Yıllar önce pop müzikteki ilk 3’ünü açıklayarak çok konuşulan Hande Yener, kendi listesini güncellendi. Eskiden Tarkan’ın yer aldığı zirveye kendisiyle birlikte son dönemin yükselen yıldızı Edis’i koyması dikkat çekti.

“Tarkan’ın tahtına Edis’i oturttu!”

Hande Yener açıklamasında “3’üncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi? Ona siz karar verin” diyerek yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Son dönemdeki “sahne kostümleri” polemiğiyle ilgili de konuşan Hande Yener, “Cesur olma değil, haber olma yarışı var.” dedi.

Geçen yıl geçirdiği rahatsızlıktan sonra “Yeniden doğdum.” diyen Hande Yener, düzenli spor yaptığını ayrıca yeni şarkısı için çekilen fotoğrafları hakkında da “Arkadaşlarım kalça estetiği mi yaptırdın? diye sordu.” diyerek iddiasını ortaya koydu.



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Repçi Misha ile bir süredir aşk yaşayan Hande Yener “Huzurluyum, mutluyum. Evlenmeyi düşünmüyorum. Evlilik kurumu çok güzel ama kimse beceremiyor. Ben de kendi yaptığım meslek açısından evliliği çok anlamsız buluyorum.” dedi.

“teve2 Magazin Masası” canlı yayınla hafta içi her gün teve2’de…