Hande Subaşı Baht Oyunu dizisiyle geri dönüyor! Hande Subaşı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi “Baht Oyunu” bu akşam 20.00’de başlıyor. başlıyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Başarılı oyuncu kadrosundan en dikkat çekici isimlerden olan Baht Oyunu’nun Nergis’i Hande Subaşı’nın hayatı da diziyle beraber yeniden gündeme geldi. İşte merak edilen Hande Subaşı kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtları…

BAHT OYUNU NERGİS KİMDİR?

Ada’nın ortanca teyzesi. Çocukluğu ailesinin kadınlarının mutsuz evlilikleri ve buna bağlı üzüntü ve kederleri üzerine kurulmuş. Daha ilk gençlik yıllarında kendi kendine bir söz vermiş Nergis; ailesindeki diğer kadınlara benzememek için aşık olmayacak ve kendisine aşık olanı sevmeye çalışacakmış. Öyle de yapmış… 20’li yaşlarının başında ona aşık olan, bir dediğini iki etmeyen Aslan’la evlenmiş.

HANDE SUBAŞI KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Güzel oyuncu Hande Subaşı, 1984 yılında Ankara’da doğmuştur. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi orta okulunu bitirdikten sonra Kadıköy Anadolu Meslek lisesinde okudu. Baba tarafı Elazığlıdır.

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu.

2005 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci oldu. Ardından Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve en iyi Ulusal Kostümü ödülünü aldı.

“Adak” ve “Kuşdili” gibi televizyolara ATV’de yayınlanan "Elveda Rumeli" adlı dizide Vahide karakterlerini canlandırdı. Hande Subaşı, Show TV'de yayınlanan “Şarkı Söylemek Lazım” yarışma programının 2007 yılında yayınlanan ilk sezonuna yarışmacı olarak katıldı.

2009 yılında “Gelecekten Bir Gün” ve Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği “Güneşi Gördüm” adlı filmlerinde oynadı.

Hande Subaşı 2012 yılının yazında “Tiyatro Kedi” tiyatrosunda sahnelenen “Kamelyalı Kadın” adlı müzikalde ilk kez tiyatro sahnesinde rol aldı. Aynı zamanda show tv.de yayınlanan “Düşman Kardeşler” adlı dizide oynadı.

Hande Subaşı 25 Ağustos 2012 tarihinde Can Tursan'la Suada'da yapılan törenle evlendi. 4 Şubat 2016 tarihinde boşanmak için mahkemeye başvurdu. Evliliklerini kurtarmak için hakimden bir şans daha istediler. Ancak tüm çabalarına rağmen evliliklerini kurtaramayıp boşandılar.

8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1’de başlayan “Diriliş: Ertuğrul Gazi” adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi’yi canlandırırken Esra Bilgiç Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

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