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Hande Soral: Huzurlu olmak için her şeyi yaparım!

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#Hande Soral#Bir Zamanlar Çukurova#İsmail Demirci
Hande Soral: Huzurlu olmak için her şeyi yaparım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 11:38

Ünlü oyuncu Hande Soral, İtalya’nın prestijli dergisi Chi’ye röportaj verdi.

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Rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisiyle ünü ülke sınırlarını aşan oyuncu İtalyan hayranlarının merak ettiği soruları yanıtladı.

Oyunculuk kariyerindeki başarısı kadar ailesinin hayatındaki en büyük motivasyonu olduğunu belirten Soral “Hem büyük ailemle hem de çekirdek ailemle çok yakınım. Benim hayatımdaki en önemli kavram aile. Birbirine çok bağlı aile ilişkilerimiz var” diye konuştu.

Oyuncu, “Kişisel hayatınızda mutlu musunuz? Kendinizi motive tutmak için neler yapıyorsunuz” sorusunu şöyle yanıtladı: “Mutlu olmadığım hiçbir şeyi yapmamayı öğrendim, evet mutluyum. En büyük motivasyonum hayatla ilgili huzurlu olmak ve bunun için her şeyi yaparım.”

Hande Soral: Huzurlu olmak için her şeyi yaparım

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EŞİMLE BİRBİRİMİZİ HER ZAMAN DESTEKLERİZ

Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evliliği hakkında da konuşan Hande Soral “Birbirimizi her zaman destekleriz. Ve ikimizin de başarısının temel sebeplerinden biri de bu destek” dedi.

2.5 yaşında Ali adlı bir oğlu olan oyuncu “Oyunculuk kariyerinizi annelik kariyerinizle bağdaştırmak sizin için zor oluyor mu” sorusuna “Ali 4 aylıkken çalışmaya başladım, zordu fakat onun büyümesiyle daha rahatladım” diye yanıt verdi.

Soral “Çocuğunuz sizi televizyonda izliyor mu” sorusunu da yanıtladı: “Hayır, henüz o yaşta değil. Sete geliyor ama sahne çekilirken henüz izlemedi.”

 

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#Hande Soral#Bir Zamanlar Çukurova#İsmail Demirci

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