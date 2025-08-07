Hande Soral efsanelerle aynı sahnede

Haberin Devamı

Geçen haziran ayında İtalya-Sicilya’da düzenlenen Nations Award töreninde ‘TV dizilerinde üstün başarı’ ödülüne layık görülen Hande Soral, tören sonrası ülkeden güzel anılarla ayrıldığını söyledi.

Alem dergisinin yeni sayısına röportaj veren oyuncu, sinemasının efsane isimleriyle aynı sahnede ödül almanın gurur verici olduğunu dile getirdi:

“Çok güzel bir deneyim oldu. Ödül töreni Sicilya-Taormina’daki tarihi bir açık hava tiyatrosunda gerçekleşti. Sinemanın efsane isimleri Luc Besson, Terry Gilliam, Emir Kusturica ile aynı sahnede ödül aldım. Gurur vericiydi. İsmail (Demirci) de bana eşlik etti. Taormina’da kaldığımız 3 gün boyunca Terry Gilliam ile sık sık bir araya geldik, bizimle yakından ilgilendi. Türkiye’ye 60’larda nasıl geldiğini, ‘Brazil’ filmini nasıl çektiğini, hatta Hollywood’daki efsane isimlerle ilgili bilmediğimiz gerçekleri anlattı. Sicilya’dan çok güzel anılarla döndüm.”

Haberin Devamı

SEVMEDEN YAPILACAK İŞ DEĞİL

Röportajında, uzun süredir ekranda olmasına rağmen oyunculuğa dair heyecanının hâlâ ilk günkü gibi canlı olduğunu söyleyen Hande Soral, şöyle konuştu:

“Oyunculuğa dair heyecanım ilk günkü gibi olmasa, bu mesleği yapmayı bırakırım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten sevilmeden yapılmayacak bir iş. Bazı işlerin sevilmeden yapılabileceğini görüyorum ama oyunculuk sevmeden yıllarca yapılabilecek bir şey değil bence. Kayıt ve stop anını özellikle çok seviyorum. Her yeni işte, her yazılmış güzel sahnede bir gün önceden karnımda kelebekler uçuşuyor hâlâ.”

BİR ELMANIN İKİ YARISI DEĞİLİZ

Hande Soral, eşi İsmail Demirci’yle ilişkisini de anlattı: “Biz bir elmanın iki yarısından ziyade; birimiz kırmızı elma, birimiz yeşil elma gibiyiz. Ama aynı filenin içinde olmayı becerdiğimizi düşünüyorum. Bu hayatta birbirinin aynısı olup yaşamak, birbirini tamamlamak ya da birbirinin zıttı olup yine de ortak bir paydada buluşabilmek mümkün. Biz İsmail’le karakter olarak çok farklıyız. Ama birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki artık, ben onun o haline bayılıyorum, o da benim bu halimi seviyor. Kırmızı ve yeşil elma olarak hayatımıza devam edebiliyoruz.”

Haberin Devamı

ALİ’DEN ÖNCESİNİ HATIRLAMIYORUM

Hande Soral, oğlu Ali’nin doğumuyla birlikte tüm hayatının değiştiğini söyledi: “Daha programlı biri oldum. Eskiden önceliğim kendimdi, şimdi önceliğim Ali. Onun konforuna göre daha programlı yaşamaya başladık. Ve hayatımda değişen en güzel şey bu oldu; onun uyanık olduğu her an yüzümüzde bir gülümsemeyle yaşıyoruz. Ali’den öncesini hatırlamıyoruz zaten, ne yapıyormuşuz diye düşünüyoruz.” Oyuncu, çocuk büyütmekle ilgili de şu yorumu yaptı: “Çocuğu nasıl yetiştirirsen, senin yansıman oluyor. Yetiştirme tarzı, karakterinin şekillenmesinde büyük rol oynuyor. Ağzından çıkan kelimeleri duyuyorsun, etrafa davranma şeklini onun davranışlarında görüyorsun. Aslında küçük bir sen yetiştiriyorsun. Lütfen kalbi iyi çocuklar yetiştirelim.”