MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHande Sarıoğlu dans videosuyla gündemde - Hande Sarıoğlu kimdir?
GeriTelevizyon Hande Sarıoğlu dans videosuyla gündemde - Hande Sarıoğlu kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Hande Sarıoğlu dans videosuyla gündemde - Hande Sarıoğlu kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hande Sarıoğlu dans videosuyla gündemde - Hande Sarıoğlu kimdir?
Abone Olgoogle-news

Spiker Hande Sarıoğlu dans videosuyla gündemde. 32 yaşındaki spiker Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından oryantal dans gösterisini paylaşmış, videosu uzun süre konuşulmuştu. Video ardından Hande Sarıoğlu’nun hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Hande Sarıoğlu kimdir?

Hande Sarıoğlu 19.09.1988 tarihinde Düzce Akçakoca'da dünyaya geldi. 

Çarkıfelek programının Anadolu ayağında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu’nun son 3 bölümünde Nihal ile Behlül’ün düğün organizatörlüğünde rol aldı. Ayrıca şu an Kültür Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde okudu. Ümit Erdim ile birlikte ‘’Pasaport’’ yarışmasını sundu. Daha sonra Fox TV’de “Kaç Para Kaç”ı ve TV 8’de ‘’Böyle Çok Daha Güzelsin’’ programını yaptı. 

Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışmaya başlamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle