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'Hande olmasa bu adam olmazdım'

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#Hande Soral#İsmail Demirci#Hande Soral Demirci
Hande olmasa bu adam olmazdım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 11:04

Hande Soral ve İsmail Demirci, Esquire Türkiye dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

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Oyuncu çift, dergiye röportaj da verdi. Hande Soral, Demirci’nin hayat arkadaşı olacağını ilk ne zaman anladığı sorusunu “Tanıştığımız gün” diye yanıtladı.

İsmail Demirci de “Hande bana ilk gün ‘Seninle çocuklarımızın olacağını görebiliyorum’ demişti. Şu anda da bir çocuğumuz var. Sanırım doğru yoldayız” dedi.

Hande olmasa bu adam olmazdım

Hande Soral’dan her gün oyunculuğa ve hayata dair bir şeyler öğrendiğini anlatan Demirci, eşinin kendisine ilham verdiğini dile getirdi:

“Hayatımda Hande olmasaydı, ne mesleki ne hayat açısından şu an olduğum insan olabilirdim. Ona borçlu olduğum çok şey var. Eşimle eş olma durumunu çok seviyorum. Onun gibi bir oyuncuyla da oynamayı çok isterim ama bunun uzun soluklu bir proje olmasını tercih etmem.”

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#Hande Soral#İsmail Demirci#Hande Soral Demirci

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