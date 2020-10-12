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Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Hande Kazanova kimdir, eşi kim?

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Hande Kazanova kimdir, eşi kim?
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Astrolog olmadan önce oynadığı dizi projeleriyle tanınan Hande Kazanova, katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Hande Kazanova, sosyal medya hesaplarından burç yorumlarını paylaşıyor. Peki, Hande Kazanova kimdir, eşi kim?

Sunucu, astrolog ve oyuncu Hande Kazanova, 25 Eylül 1973 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Hande Kazanova'nın tam adı, Zişan Hande Kazanova'dır. Kazanova ailesinin tek çocuğudur. İlkokulunu Alaybey İlkokulu ortaokulu ve liseyi İzmir Fatih Koleji'nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde okudu. Türkiye'yi temsil ettiği Miss Internatonial (1993) yarışmasında ilk 10 arasına girdi. TRT İstanbul Radyosunda tiyatro eğitimi gördü. 2000 yılında Kiss TV'de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sunmuştur. Aynı sene astroloji yazarlığı yapmaya başladı.

Hande Kazanova, 9 Temmuz 2011'de Gürcan Yücel ile hayatını birleştirdi.

Hande Kazanova, en son FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Dirim Mercan karakterine hayat verdi.

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