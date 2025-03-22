Hande Erçel: Oyuncu olmadan önce sanatçıydım

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HANDE Erçel, Marie Claire dergisinin İspanyol edisyonunun kapağında yer aldı. Erçel, “Oyunculuğun ötesinde, resme olan sevginizle tanınıyorsunuz. Sanat yaratıcılığınızı nasıl etkiliyor?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Oyuncu olmadan önce sanatçıydım ve hâlâ öyleyim. Benim için bu bir hobiden çok daha fazlası. Dünyayı bir sanatçının gözünden görmeyi, doğada, ziyaret ettiğim yerlerde ve tanıştığım insanlarda ilham bulmayı ve bir dahaki sefere fırçayı elime aldığımda fikirler toplamayı seviyorum. Fiziksel olarak resim yapmak için oturamadığım en yoğun günlerde bile, zihnimde imgeler yaratmaya devam ediyorum.”



KADINLARIN YOLU ERKEKlerden ZOR



Hande Erçel, genç oyunculara ise şu sözlerle seslendi: “Gittikçe daha fazla genç kadının sanatçı olma hayallerinin peşinden gitmeyi seçtiğini görmekten gurur duyuyorum. Kadınlar özellikle sinema ve televizyonda dokundukları her şeye benzersiz bir vizyon ve yaratıcılık katıyor. Bu sektördeki yol onlar için erkeklerden daha zor olsa da birçok alanda olduğu gibi yolculuk yapmaya değer. Bu zorlukların üstesinden gelerek ve yeni yollar açarak, hikâyeleri gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Tavsiyem, yalnız olmadıklarını hatırlamaları. Birçok kadın bu yoldan geçti ve birbirimizi destekleyerek harika şeyler başarabiliriz.”

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TÜRKİYE'NİN YETENEKLİ OYUNCULARI VAR

Hande Erçel, Türk dizilerinin dünya çapında büyük bir popülerlik kazanmasının nedenleri hakkında şunları söyledi: “Doğu ve Batı’nın kesiştiği noktada yer alan birçok kültürden öğeler yansıtıyoruz. Hikâyelerimiz derin duygular uyandırma ve insanları gerçekten etkileme gücüne sahip. Ayrıca bu hikâyeleri olağanüstü performanslarla hayata geçiren birçok yetenekli oyuncularımız var. Türkiye, zengin bir tarihe ve kültüre sahip bir yer ve dizilerimizi izlemek, izleyicilere en azından bir kez ziyaret etmek istemeleri için ilham veriyor.”