Hande Erçel: Masallara ve mucizelere inanın

Gösterim öncesi Erçel’in küçük bir hayranına sert davranan korumasına tepki göstermesi sosyal medyada gündem oldu.



Oyuncunun bu duyarlı tavrı Rus ve Türk izleyicilerden takdir topladı. Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği, senaristliğini ise Hande Erçel’in Elçin Muslu ile yaptığı filmde Metin Akdülger de rol alıyor.

Akdülger, Moskova’daki davetlilere video mesajıyla seslendi. Erçel galada yaptığı konuşmada projeye olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

“Bana inandılar. Birlikte bu yolculuğa çıktık, takdiri size bırakıyoruz artık. Bu senenin başında da buradaydım ve seneyi burada kapatıyorum. Bana uğur getirdiniz.”

Oyuncu ayrıca filmdeki dilek temasına da gönderme yaptı: “Kalbimde hep o küçük kız çocuğuna verdiğim bir söz vardı. Bu dileğin peşinden gittim. Bu süreçte elimden tutan çok insan oldu. Partnerim Metin başta olmak üzere, Cemal (Okan) Bey, Timur (Savcı) Bey projeye çok inandı. Yönetmenim Ketche de dünyama farklı bir bakış açısıyla baktı. O yüzden size söylemek istediğim, masallara ve mucizelere inanmaya devam edin ve ne dilediğinize dikkat edin.”