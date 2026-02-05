Hande Erçel: Kötü niyeti bırakmalıyız

Haberin Devamı

Erçel, oyunculuğuna yönelik olumsuz eleştiriler sorulunca şöyle dedi: “Susturamazsın, insanlar konuşur. Beğeniler herkese göre değişir. Ben ne yaptığımı bildiğim yolda, daha iyisini nasıl yaparım dediğim noktada, kimsenin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Bence herkes böyle olmalı. Birazcık da kötü niyeti bırakmalıyız.”

Gereksiz büyüdü



Etkinlikte ablası Gamze Erçel de Hande Erçel’i yalnız bırakmadı. Gamze Erçel’in bir dergiye evini gezdirdiği video sosyal medyada gündem olmuştu. Hande Erçel ablasına yönelik eleştiriler sorulunca “Neden bu kadar büyüdü, anlamadım. Çok gereksiz buluyorum böyle şeyleri” dedi.