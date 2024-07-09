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Hande Erçel: İlişkiyi dengede tutan saygıdır

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Hakan Sabancı Hande Erçel
Hande Erçel: İlişkiyi dengede tutan saygıdır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 08:26

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, InStyle dergisine konuştu.

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Ünlü oyuncu “Huzurlu ve üretken bir dönemdeyim. Yeniliklere heyecan duyduğum, akışta keyif aldığım, dingin ama aynı zamanda heyecanlı hissettiğim günlerdeyim” dedi.

Erçel ilişkide saygının çok önemli olduğunu da belirtti: “İlişkiyi dengede tutan bence saygı. Birbirinin alanına ve önemsediklerine saygı göstermek bence her ilişkinin en önemli noktası.”

Sakin bir yapısı olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu “Genelde sakinimdir. Sakinliğini kaybettiğimde beni görmenizi pek istemem. Ancak o noktaya çok zor geldiğimi söyleyebilirim. Genelde kalbimi dinleyerek akılcı kararlar alırım. Kalbimin sesi çoğu zaman doğruya yönlendiriyor beni” diye konuştu.

Hande Erçel: İlişkiyi dengede tutan saygıdır


Aile her şey demek

Hande Erçel hayatındaki en önemli şeyin ise ailesi olduğunu açıkladı: “Aile her şey demek benim için. Mavi’nin gelişiyle ablamla olan kız kardeşlik ilişkimiz başka bir boyut kazandı. Tarif edemediğim bir sevgi, kalbimi büyüttü. Mavi’nin benimle çok özel bir bağı var ve ben de bu bağı daha da güçlendirmek için her anında yanında olmaya, onunla anılar biriktirmeye çalışıyorum.”

 

 

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