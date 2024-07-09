Hande Erçel: İlişkiyi dengede tutan saygıdır

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Ünlü oyuncu “Huzurlu ve üretken bir dönemdeyim. Yeniliklere heyecan duyduğum, akışta keyif aldığım, dingin ama aynı zamanda heyecanlı hissettiğim günlerdeyim” dedi.

Erçel ilişkide saygının çok önemli olduğunu da belirtti: “İlişkiyi dengede tutan bence saygı. Birbirinin alanına ve önemsediklerine saygı göstermek bence her ilişkinin en önemli noktası.”

Sakin bir yapısı olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu “Genelde sakinimdir. Sakinliğini kaybettiğimde beni görmenizi pek istemem. Ancak o noktaya çok zor geldiğimi söyleyebilirim. Genelde kalbimi dinleyerek akılcı kararlar alırım. Kalbimin sesi çoğu zaman doğruya yönlendiriyor beni” diye konuştu.