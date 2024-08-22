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Hande Doğandemir “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisinde

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#Hande Doğandemir#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#KANALD
Hande Doğandemir “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 17:43

Aksiyon dolu bir hikayenin, başarılı oyunculuk performansıyla birleştiği “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu”, dizisinde yeni sezon öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Her çarşamba akşamı Kanal D’de ekranlara gelmeye devam edecek diziye başarılı oyuncu Hande Doğandemir dahil oldu. Doğandemir, “Avukat Güneş” karakteri ile büyük oyundaki yerini alacak.

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USTA İSİMLER

Yapımcılığını MF Yapım’ın, yönetmenliğini Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu ise Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Selim Galip ve Atsız Karaduman gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

 YENİDEN TV SEYİRCİSİNİN KARŞISINDA

İkinci sezon çekimleri çok yakında başlayacak olan diziden sürpriz bir haber geldi. Güzel oyuncu Hande Doğandemir, dizinin kadrosuna katıldı. Avukat Güneş, rolüne hayat verecek olan Doğandemir, uzun bir aradan sonra televizyon seyircisinin karşısına çıkmış olacak.

Hande Doğandemir “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisinde

HER ÇARŞAMBA KANAL D’DE

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Hatırlamakla unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni sezonda da her çarşamba Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

Hande Doğandemir “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisinde


 

 

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#Hande Doğandemir#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#KANALD

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