Hande Doğandemir: Kusursuz değiliz

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Oyuncunun kurduğu markayı tanıtmak için paylaştığı makyaj videosunun altına bir takipçisi “Influencer olmayı bile becerememiş. Bir nemlendirici sür suratına” diye yazmıştı.

Doğandemir de bu yoruma sert tepki göstermişti. Oyuncu, “Aramızda Kalmasın” programında konuyla ilgili konuştu:

“Hiçbirimiz kusursuz değiliz ve öyle görünmek zorunda da değiliz. Maalesef sosyal medyanın insanlar üzerinde böyle bir baskısı var. Özellikle genç kızların kusursuzluk üzerine takıntılı olması üzücü. Bence herkes kendi haliyle çok güzel.”