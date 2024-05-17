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Hande Doğandemir: Kusursuz değiliz

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#Hande Doğandemir#Oyuncu#Sosyal Medya
Hande Doğandemir: Kusursuz değiliz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 09:27

HANDE Doğandemir sosyal medyada bir takipçisiyle yaşadığı polemik hakkında konuştu.

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Oyuncunun kurduğu markayı tanıtmak için paylaştığı makyaj videosunun altına bir takipçisi “Influencer olmayı bile becerememiş. Bir nemlendirici sür suratına” diye yazmıştı.

Doğandemir de bu yoruma sert tepki göstermişti. Oyuncu, “Aramızda Kalmasın” programında konuyla ilgili konuştu:

“Hiçbirimiz kusursuz değiliz ve öyle görünmek zorunda da değiliz. Maalesef sosyal medyanın insanlar üzerinde böyle bir baskısı var. Özellikle genç kızların kusursuzluk üzerine takıntılı olması üzücü. Bence herkes kendi haliyle çok güzel.”

 

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#Hande Doğandemir#Oyuncu#Sosyal Medya

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