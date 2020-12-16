Handan Bakbak kimdir? Didem Arslan'ın programını terk etmişti

Erzurum kökenli Av. Handan Bakbak İstanbul Ayazpaşa’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Nişantaşı’nda tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Özellikle İstanbul Barosu’nun çeşitli merkez ve komisyonlarında hizmet almış ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte birçok sosyal projelerde çalışmıştır. Bu arada Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu ile yine aynı üniversitenin Terör ve Stratejik Araştırmalar Bölümleri’nde uzun dönem çalışmalar yapmıştır.

Av. Handan Bakbak halen Özel Hukuk alanı ağırlıklı olmak üzere kendisine ait hukuk ofisinde serbest avukatlık ve danışmanlık yapmaktadır. Bunun yanı sıra ikinci üniversite olarak İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne devam etmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. İyi derecede İngilizce bilen, yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunan, Sağlık Hukuku konularında da kurucu üye olarak akademisyen bir ekiple çalışan Handan BAKBAK bir çocuk annesi olup, kendisini gerçek bir vatan ve hizmet sevdalısı olarak tanımlamaktadır.

Türkiye’nin sicile kayıtlı ilk arabulucularından olan Handan BAKBAK son dönemde sicile kayıtlı arabulucu olarak arabuluculuğun öneminin vurgulanması ve güncel hale getirilip uygulanabilirliğinin yerleşmesi, artması, saygın bir meslek haline gelmesi için gayret ve emek sarfederek çalışma gruplarının içinde yeralmakta mentor arabulucu olarak çalışmaktadır.