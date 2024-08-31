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Hamza Yazıcı: Bana yapılan zorbalık hala devam ediyor

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#Hamza Yazıcı#Ne Olursan Ol Rahat Ol#Sibel Arna
Hamza Yazıcı: Bana yapılan zorbalık hala devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 10:19

Hamza Yazıcı, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu.

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Yazıcı, 18 yaşına kadar çok öfkeli biri olduğunu söyledi: “Uğradığım zorbalık beni intikamcı birine dönüştürmüştü. Tiyatrodaki sosyal çevre beni kendime getirdi. Sahneye çıkmak, tebrik edilmek, alkışlanmak özgüvenimi yerine getirdi. Zorbalık hâlâ devam ediyor. Bir de ünlüyüm diye şapkama vurup kaçıyorlar. Bana cüce denmesiyle hiçbir sorunum yok.”

Hamza Yazıcı: Bana yapılan zorbalık hala devam ediyor

Oyuncu, baba olmak istediğini de belirtti: “Küçüklüğümden beri aile kurma hayalim var. Tabii ki kadınları çok seviyorum. Yılmaz Erdoğan hep ‘Hamza bunları takma kafana oğlum, başarı seksi bir şeydir’ der. Gerçekten öyle. Şu anda sevgilim yok ama taliplerimi bekliyorum.”

 

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#Hamza Yazıcı#Ne Olursan Ol Rahat Ol#Sibel Arna

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