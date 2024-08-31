Hamza Yazıcı: Bana yapılan zorbalık hala devam ediyor

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Yazıcı, 18 yaşına kadar çok öfkeli biri olduğunu söyledi: “Uğradığım zorbalık beni intikamcı birine dönüştürmüştü. Tiyatrodaki sosyal çevre beni kendime getirdi. Sahneye çıkmak, tebrik edilmek, alkışlanmak özgüvenimi yerine getirdi. Zorbalık hâlâ devam ediyor. Bir de ünlüyüm diye şapkama vurup kaçıyorlar. Bana cüce denmesiyle hiçbir sorunum yok.”

Oyuncu, baba olmak istediğini de belirtti: “Küçüklüğümden beri aile kurma hayalim var. Tabii ki kadınları çok seviyorum. Yılmaz Erdoğan hep ‘Hamza bunları takma kafana oğlum, başarı seksi bir şeydir’ der. Gerçekten öyle. Şu anda sevgilim yok ama taliplerimi bekliyorum.”