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‘Hamiyet’ ayakta alkışlandı

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#Hamiyet#Aslı İnandık#Deniz Madanoğlu
‘Hamiyet’ ayakta alkışlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 09:08

Peyk grubunun ilk müzikali “Hamiyet”in galası önceki akşam Maximum Uniq Hall’de yapıldı.

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‘Hamiyet’ karakterini Aslı İnandık’ın canlandırdığı oyunun galasına birçok ünlü isim katıldı.

Oyun, izleyenlerden tam not aldı ve ayakta alkışlandı.

Hikâyesi ve şarkı sözleri İrfan Alış’a ait olan “Hamiyet”in metnini Deniz Madanoğlu yazdı.

Yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu’nun yer aldığı oyunda Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik ve Peyk grubu rol alıyor.

‘Hamiyet’ ayakta alkışlandı

Ufak tefek estetiklerim var

Gökçe Bahadır da geceye katılan ünlü isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu, estetik sorularına “Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var. Hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim iyi, bakımlı ve güzel gözükmek isterim” yanıtını verdi.

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‘Hamiyet’ ayakta alkışlandı

Salih Bademci, Kanal D’de yayınlanan “Dilek Taşı” dizisi için “Dizi güzel gidiyor. Tiyatro oyunum da devam ediyor. Ben çalışmaya devam ediyorum. Her şey yolunda” dedi.

‘Hamiyet’ ayakta alkışlandı

Mert Demir’in enerjisini sevdim

Feridun Düzağaç, oyunu kızı Tuya Naz Düzağaç ile birlikte izledi. Ünlü şarkıcı, “Kızım Londra’da yaşıyor, tatil diye burada. Yoğun duygular yaşıyoruz. Özlem ve kaygı karışık” dedi. Sorular üzerine günümüz müzik piyasasını da değerlendiren sanatçı, “Takipçisi değilim aslında. Birçok ismi duyuyorum ama tanımıyorum, oysa o kadar popülerlermiş ki… Serenay Sarıkaya ile şarkı söyleyen Mert Demir var, onun enerjisini sevdim. Herkesin yolu açık olsun” dedi.

‘Hamiyet’ ayakta alkışlandı

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‘Hamiyet’ ayakta alkışlandı

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‘Hamiyet’ ayakta alkışlandı

 

 

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#Hamiyet#Aslı İnandık#Deniz Madanoğlu

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