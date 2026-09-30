Hamile sevgilisini terk edip ünlü modelle aşk yaşamaya başlamıştı… Kırdığı kalbin laneti peşini bırakmadı… Kendi yuvası da aynı şekilde dağıldı!

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Hollywood’un ünlü oyuncularından biriyle çok mutlu bir ilişki yaşarken bir anda hayatına bir başka güzeli sokan, mevcut ilişkisi biterken sevgilisi hamile olmasına rağmen dönüp ardında hiç bakmayan Tom Brady şu sıralar hakkında yazılan biyografi kitabı sayesinde bir kez daha gündemde.

Lars Anderson’ın yazdığı, "Brady: An American Story and the Price of Greatness" (Brady: Bir Amerikan Hikayesi ve Büyüklüğün Bedeli) adındaki biyografi, ünlü Amerikan futbolu yıldızı, hamile şekilde terk edilen Bridget Moynahan ve Tom Brady’nin daha sonra evlendiği Gisele Bündchen arsındaki aşk üçgenini ve yıllar geçse de unutulmayan skandalı yeniden manşetlere taşıdı.

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Tom Brady’nin biyografisini kaleme alan yazar, sporcunun Bridget Moynahan ile ayrılığına dair yaygın bir anlatıyı "kurgu" olarak nitelendirdi.

Kitap temelde NFL efsanesinin oyuncu sevgilisinden ayrılması ve ardından süper model Gisele Bündchen ile yaşadığı ilişki arasındaki zamanlamayı ele alıyor.

Lars Anderson, dün yaptığı açıklamada Us Weekly'ye verdiği demeçte, "hesaplamaları" yaptıktan sonra ortaya çıkan zaman çizelgesinin neredeyse tamamen Tom Brady’nin aleyhine işlediğinin altını çizdi.

Şu anda 49 yaşında olan emekli sporcu 55 yaşındaki Bridget Moynahan’la yaklaşık üç yıllık bir birlikteliğin ardından Aralık 2006'da yollarını ayırmıştı.

Bridget Moynahan, Şubat 2007'de Tom Brady’ye hamile olduğunu bildirdiğinde Brady çoktan Victoria’s Secret süper modeli Gisele Bündchen’le ilişkiye başlamıştı. Hem de iki aydır…

Tom Brady o dönemde, hamile sevgilisini terk edip Gisele Bündchen ile çok göz önünde bir ilişkiye başladığında büyük bir skandal patlamış ve yıldız sporcu çok ağır eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Ancak Lars Anderson’ın yazdığı biyografi durumun hiç de öyle olmadığını yazıyor…

Brady, Bündchen ile ilk randevusuna Aralık 2006'da çıkmıştı; uzman bir doğum hemşiresi ise yazar Anderson’a, Moynahan'ın hamile kaldığı tarihin Kasım 2006 sonlarına denk geldiğini belirtti.

Bu tarih Tom Brady’nin Brezilyalı modelle ilk randevusundan iki hafta öncesini işaret ediyordu…

Anderson'ın aktardığına göre Moynahan, tam da yılbaşı dönemine gelen bu ayrılık nedeniyle "yıkılmıştı"; yine yazara göre, Brady'nin Bündchen ile ilişkisinin ikinci ayında, ünlü sporcu ve güzel model Paris'te tatil yaparken, Brady Bridget Moynahan’dan bir telefon almıştı.

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Anderson, Moynahan'ın üç aylık hamile olduğu haberinin "küresel bir medya fırtınasını alevlendirdiğini" ve bu durumun "özel meselelerini kamuoyunun gözü önünde bir gösteriye dönüştürdüğünü" yazıyor.

Kitaba göre Bündchen "bu haber karşısında ne yapacağını bilemedi" ve yeni erkek arkadaşını, eski sevgilisiyle bir aile kurmaya teşvik edip etmemesi gerektiğini düşündü.

Anderson, kitabında nihayetinde "dünyanın en ünlü süper modelinin, başka bir kadının çocuğuna baba olmak üzere olan Brady'nin yanında kalmayı seçtiğini" yazıyor.

Tom Brady, Gisele Bündchen ve Bridget Moynahan’dan henüz kitaptaki bu iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.

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Bridget Moynahan, Ağustos 2007'de çiftin (Brady ve Moynahan'ın) tek çocuğu olan ve şu anda 19 yaşında olan Jack Moynahan'ı dünyaya getirirken; Brady ve Bündchen 2009 yılında Los Angeles ve Kosta Rika'da düzenlenen iki ayrı törenle evlendi.

Eski çift, Aralık 2009'da oğulları Benjamin Rein Brady'yi (şu an 16 yaşında) ve Aralık 2012'de kızları Vivian Lake Brady'yi (şu an 13 yaşında) kucaklarına aldı.

Moynahan, Brady ve Bündchen yıllar boyunca uyumlu bir ebeveynlik ilişkisi sürdürmüş gibi görünüyordu; ancak Brady ve Bündchen'in ilişkisi, Brady'nin futboldan emekliliğini açıklamasının ardından 2022'de aniden sekteye uğradı. Brady, 2023'te "kesin olarak" emekli olmadan önce bir sezonluğuna daha spora geri dönmüştü.

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Eski eşler 13 yıllık evliliğin ardından o yıl boşandı ve kaynaklar Anderson'a, yaşanan bu çalkantılı süreçte Brady'nin çok zayıfladığını ve büyük bir bunalıma düştüğünü söyledi.

Gisele Bündchen, Tom Brady’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra spor hocası Joaquim Valente’yle bir ilişki yaşamaya başladı. Hatta ünlü model aksini iddia etse de bu yeni aşkın da tıpkı geçmişteki gibi Gisele Bündchen henüz Tom Brady’den ayrılmadan önce çoktan başladığı iddia edildi.

Gisele Bündchen, geçen sene şubat ayında Joaquim Valente’den bir çocuk doğurduktan sonra sevgilisiyle evlenerek kendine yeni bir hayat kurdu.

Bu ihanet iddiaları, çocuk ve evlilik haberiyle birlikte Tom Brady’nin adı her anıldığında eskilerin “yuva yıkanın yuvası olmaz” sözü akıllara geldi…