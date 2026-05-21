Bir zamanlar kendisi de oyuncu hatta Ã¼nlÃ¼ olmak istiyordu Teri... Kendi ellerinden kayÄ±p giden hayalini kÄ±zÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirmesini arzu ediyordu artÄ±k.

HENÃœZ 13 YAÅžINDA PRETTY BABY FÄ°LMÄ°YLE ÃœNLÃœ OLDU:Â Bu konuda da gerÃ§ekten baÅŸarÄ±lÄ± oldu. Zaman zaman Brooke'un hayatÄ±nÄ± zindana Ã§evirme pahasÄ±na. HenÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndayken kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Pretty Baby filminden sonra artÄ±k bir yÄ±ldÄ±zdÄ± gÃ¼zeller gÃ¼zeli kÄ±zÄ±.Â ArtÄ±k herkes Brooke Shields'i tanÄ±yordu...





Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE MUTLULUÄžU YAKALADI

SonrasÄ±nda da Mavi GÃ¶l (Blue Lagoon) Sonsuz AÅŸk (Endless Love) geldi. Brooke Shields, artÄ±k sinemanÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±.

YaÅŸÄ± Ã§ok genÃ§ti ve elinde, kimselere kolay nasip olmayan bir silahÄ± vardÄ±: EÅŸine Ã§ok az rastlanan gÃ¼zelliÄŸi.

Brooke Shields bugÃ¼n artÄ±k 60 yaÅŸÄ±nda, yaÅŸlarÄ± 20'yi geÃ§en iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesi.

DÃ¶nemin tenis yÄ±ldÄ±zÄ± Andre Agassi ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik yÃ¼rÃ¼medi ama Chris Henchy ile mutlu bir yuvasÄ± var. Ä°ki gÃ¼zel kÄ±zlarÄ±nÄ± birlikte bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar.





YILLAR YILI 'KADIN GÃœZELLÄ°ÄžÄ°NÄ°N SÄ°MGESÄ°' OLARAK GÃ–RÃœLDÃœ

BÃ¼tÃ¼n bu yÄ±llar iÃ§inde Shields, hep "kadÄ±n gÃ¼zelliÄŸinin simgesi" olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ve Ã¶yle anÄ±ldÄ±. Hatta en parlak yÄ±llarÄ± olan 1980'ler ve 90'larda hamile anne adaylarÄ±, onun fotoÄŸraflarÄ±na bakÄ±p kÄ±zlarÄ±nÄ±n Brooke kadar gÃ¼zel olmasÄ±nÄ± dilerlerdi.

Elbette geÃ§en zaman Brooke Shields'Ä± da etkiledi... Åžu anda o klasik deyimle "eski halinin yerinde yeller esiyor."

O ÅŸiirsel gÃ¼zelliÄŸi ellerinden kayÄ±p gitti. Bu sÃ¼reÃ§te Shields, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kendisinden Ã§ok genÃ§ insanlarÄ±n bile estetik kliniklerin kapÄ±sÄ±nÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir Ã§aÄŸda hiÃ§ bÃ¶yle bir adÄ±m atmadÄ±.

Elbette kendine baktÄ±, cilt bakÄ±mÄ±, saÃ§ bakÄ±mÄ± yaptÄ±rdÄ±. Ama bir kez bile gÃ¼zelliÄŸini korumak iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmadÄ±. Kendini zamanÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±.





'Ã‡OK CAZÄ°P GELÄ°YOR AMA KORKUYORUM'

Ä°ÅŸte bunun nedenini de People dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda anlattÄ±: Korku!

YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±nlarÄ±n bile artÄ±k sÄ±radan bir hale getirdiÄŸi estetik ameliyatlardan korktuÄŸu iÃ§in hiÃ§ bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Brooke Shields.

Estetik operasyonun kendisine aslÄ±nda Ã§ok cazip geldiÄŸini ama bundan korktuÄŸunu saklamadÄ± Shields.

MesleÄŸini bÄ±rakÄ±p emekli olmayan Brooke Shields en parlak dÃ¶nemlerinde bile gÃ¼zelliÄŸe bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu anlattÄ±:

"Benim iÃ§in gÃ¼zellik hem zeki hem de gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak anlamÄ±na geliyordu. Elbette zaman iÃ§inde insanÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini kabul ediyorum. GÃ¼zelliÄŸin sadece kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n olmamasÄ±ndan Ã§ok daha fazla anlam ifade ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

YÃœZÃœ DEÄžÄ°ÅžTÄ° AMA ENDAMI YERÄ°NDEÂ

Shields, dÃ¼zenli spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cildinin bakÄ±m iÅŸlemlerinden geÃ§tiÄŸini ifade etti.Â

GeÃ§ip giden zaman, Brooke Shields'in yÃ¼zÃ¼nde Ã§ok fazla iz bÄ±raktÄ±. Ama uzun boyu, dÃ¼zgÃ¼n fiziÄŸi sayesinde yÄ±llara meydan okuyor.

Zaten oyuncu de fiziÄŸiyle gurur duyduÄŸunu saklamadÄ±. GeÃ§en yÄ±l artÄ±k 50'li yaÅŸlarÄ±nÄ± bitirip 60'larÄ±n sayfasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda da bunu sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bikinili pozlarÄ±yla kutladÄ±.

Bu pozlarÄ±yla birlikte "Cennette uyandÄ±m ve yeni bir on yÄ±la adÄ±m attÄ±m" mesajÄ± eÅŸlik etti.

Brooke Shields, 1.83'lÃ¼k boyuyla Hollywood'un en uzun ve endamlÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri.Â





'BOTOKS YAPTIRINCA KENDÄ°M GÄ°BÄ° GÃ–RÃœNMÃœYORUM'

Brooke Shields, aslÄ±nda son yÄ±llarda 'gÃ¼zellik' konusundaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini de Ã§eÅŸitli ortamlarda ifade etmiÅŸti.

Glamour dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda yÃ¼zÃ¼ndeki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± kabullenip kucakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve genÃ§liÄŸin deÄŸil ÅŸimdiki zamanÄ±n peÅŸinden koÅŸmak istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

O rÃ¶portajda aslÄ±nda estetik operasyonlara karÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi Shields. "EÄŸer doÄŸru bir nedenle yapÄ±lÄ±yorsa, insana ihtiyaÃ§ duyduÄŸu Ã¶zgÃ¼veni saÄŸlÄ±yorsa karÅŸÄ± deÄŸilim" diye konuÅŸtu.

Bu arada Brooke Shields, bir dÃ¶nem botoks yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf etmiÅŸti. Ama sonra ondan vazgeÃ§ti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o haliyle kendine benzemediÄŸini ve bundan korktuÄŸunu da anlattÄ±.

